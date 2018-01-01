Правда или миф: вредно ли хрустеть пальцами

Врач рассказала, можно ли хрустеть пальцами без вреда для здоровья.

«Не хрусти пальцами - будет артрит», «хрустеть пальцами - вредно!», - эти и другие фразы не раз слышали многие из нас. Но так ли обстоят дела с суставами пальцев на самом деле? Разбираемся далее в материале.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook развеяла очередной миф.

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Врач отметила, что сейчас наиболее убедительной является теория, указывающая, что звук хруста может возникать вследствие лопания пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости.

Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своем составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, из них образуются пузырьки, которые лопают и создают звук хруста», – пишет Ульяна Супрун.

Однако среди ученых до сих пор нет 100% уверенности, что это происходит именно так.

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Наиболее популярные исследования проводились с использованием МРТ и ультразвука. То есть, сейчас все указывает на то, что "теория пузырей" правдива. Но не исключено, что с развитием технологий мы получим новые инструменты для исследований и узнаем что-то новое», – утверждает врач.

Интересное неформальное исследование провел американский доктор Дональд Унгер. Он около 50 лет хрустел суставами дважды в день только на левой руке. По его подсчетам, это произошло около 36 500 раз. После завершения эксперимента, мужчина не нашел у себя симптомов артрита и вообще каких-либо изменений. За это исследование Унгер стал лауреатом «Шнобелевской» премии.

Так, результаты большинства исследований указывают на то, что хруст суставов не является вредным, если при этом вы не чувствуете боли и дискомфорта. Но и не злоупотребляйте, ведь существуют исследования, которые доказывают, что из-за чрезмерного хруста суставами может возникать припухлость рук и мышечная слабость.

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