Ученые доказали, что шоколад улучшает зрение

Черный шоколад повышает контрастность и четкость зрения .

Американские биологи выяснили, что употребление шоколада может восстанавливать и даже улучшать зрение, говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpres.

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Уже давно известно, что поедание моркови, черники или голубики помогает глазам быстрее восстанавливаться после травм и ожогов сетчатки. Однако эти продукты не улучшают качество зрения.



А шоколад может. Как сообщается в материале, для эксперимента ученые пригласили три десятка добровольцев с нормальным зрением или близорукостью, и попросили пройти их несколько тестов на зоркость до поедания шоколада и через два часа после. Оказалось, что именно темный шоколад улучшает работу глаз, повышая контрастность и четкость зрения.

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Сила этого эффекта, признают биологи, была небольшой, однако она не исчезала при всех возможных проверках. Это значит, что шоколад действительно влияет на работу глаз.

При этом, пока не понятно, как долго длится подобное благотворное действие, и какие компоненты темного шоколада улучшают зрение.

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