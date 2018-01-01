5 способов успокоить нервы перед важной встречей

Вы всегда сильно переживаете перед первым свиданием, собранием с начальником или теряете дар речи при новых знакомствах? Что же, в таком случае вам необходимо научиться успокаивать нервы. Ведь бывают встречи, от исхода которых зависит, пусть и не вся, но наша жизнь! Давайте учиться, как успокаивать себя и настраивать на успешную встречу, которая принесет успех и приятные эмоции!

Давайте учиться, как успокаивать себя и настраивать на успешную встречу, которая принесет успех и приятные эмоции вместе с советами психолога Влады Березянской!

Пейте побольше воды

Да, да! Во-первых, пить воду – это заботиться о своем здоровье и внешнем виде, а значит на встрече вы будете выглядеть хорошо и свежо. Во-вторых, обезвоживание может негативно влиять на ваше состояние, настроение и энергию. Вы ведь хотите достичь на встрече своих целей и завершить ее успешно? Тогда за час выпейте хотя бы стакан воды!

Слушайте музыку

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Переживаете? Тогда перед встречей послушайте свою любимую музыку, которая подарит вам позитивные эмоции, гармонизирует и успокоит. Конечно, если ваша любимая музыка – это тяжелый рок, то я бы рекомендовала выбрать музыку какого-нибудь другого стиля. Хотя, с другой стороны, это рок горячо вами любим, слушайте его на здоровье. Особой популярностью в музыкальной терапии всегда пользовалась классическая музыка. Если не знаете, что послушать, слушайте классику! Она точно даст вам тот результат перед встречей, то расслабленное состояние, которое вы хотите ощущать!

Медитируйте и визуализируйте

Влада Березянская фото

Примите любую удобную позу, закройте глаза и представьте, что ваше тело парит в воздухе. Вы очень легки, вы воздушны и солнечны! Вы полны тепла и любви к окружающем. «Полетайте» так несколько минут, подумайте о ваших мечтах, визуализируйте их! А затем представьте вашу встречу, которой вы так боитесь! Визуализируйте, что все прошло наилучшим образом, вы показали себя с самой лучшей стороны и в итоге получили аплодисменты и одобрение от вашего руководства и партнеров. Запомните это ощущение радости и сохраните его до окончания встречи!

Вспомните о вашем успехе

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Вспомните все те случаи, когда вы ощущали себя успешным и испытывали за себя гордость и радость. Начинайте вспоминать с самого детства, как учительница похвалила вас за самый красивый рисунок или за лучшее сочинение. Вспоминайте ваши победы на спортивных олимпиадах или как во дворе вы всегда первым прибегали к финишу, когда бегали с друзьями наперегонки. Вспоминайте ваши достижения в личной и профессиональной жизни. Если хотите, можете выписать их на лист и пересматривать в моменты, когда вам не хватает вдохновения или поддержки!

Подготовьтесь

Да, понимаю, в человеческой природе есть привычка все важные дела откладывать на последний момент, а потом переживать, что вы чего-то не успеете. Если вы знаете, что у за вами были уже такие грехи, то к подготовке к новой встрече подойдите со всей ответственностью. Заблаговременно распланируйте все подготовительные процессы, чтобы все сделать вовремя, а не заканчивать презентацию за 15 минут до встречи. Если же вы умеете всю подготовительную работу делать вовремя, тогда вот несколько советов для вас. Выспитесь перед важной встречей, проведите вечер перед важной встречей не на дискотеке с большим количеством алкоголя, а дома, просматривая любимый фильм или читая любимую книгу. Иными словами, отдохните и выспитесь, чтобы в день встречи выглядеть и ощущать себя хорошо и гармонично!

Хороших и успешных вам встреч и переговоров!

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, почему пот должен настораживать. Подробнее по ссылке.