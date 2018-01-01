Земля перенесла сильнейшую в этом году магнитную бурю

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Вчера, 20 апреля, учеными была зафиксирована самая большая в текущем году магнитная буря. Об этом сообщает официальный сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Сегодняшняя буря пока является самым крупным событием данного года за прошедшие четыре месяца», — говорится в сообщении ФИАН. Читай также: Профессии, лишающие вас сна

Известно, что причиной магнитной бури стали не вспышки на Солнце, а изменение скорости солнечного света — почти в два раза выше обычного.

Пока ученые не могут предсказать, как долго продлится явление, однако допускают, что буря уже достигла своего пика и в скором времени пойдет на спад.

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