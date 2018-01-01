Эксперты «Школы Optimeal Expert» о симптомах заболеваний у собак и правилах их профилактики .

Владельцы собак внимательно следят за здоровьем питомцев, но порой сложно избежать развития заболеваний или резкого ухудшения самочувствия. Поэтому важно знать о способах профилактики и правилах предоставления первой помощи. Эксперты «Школы Optimeal Expert» рассказывают о самых распространённых заболеваниях и методах профилактики.

Распространенные заболевания у собак Optimeal

Острые заболевания.

Ургентные симптомы.

Есть ряд симптомов, при возникновении которых необходимо обращаться к врачу в течение часа:

вздутие живота (увеличение в объеме) и повышение температуры выше 40 градусов,

затрудненное дыхание, синюшный оттенок языка,

гипотермия,

переохлаждение (ректальная температура ниже 37 градусов),

обширная травма,

употребление токсичных веществ.

Читайте также: Магнитные бури в апреле 2018

Не следует откладывать визит к врачу и, если у животного наблюдается частая рвота или диарея, кровь в фекалиях, отказ от еды на протяжении суток, частое мочеиспускание, боль и проявления агрессии, потеря двигательной активности.

Отравление.

Основная причина – употребление некачественных продуктов или яда. Первые признаки схожи с проявлениями инфекционных заболеваний, поэтому большинство мер первой помощи могут только ухудшить ситуацию.

Симптомы отравления: рвота, обильное слюновыделение, диарея, боль в животе, мышечная слабость, нарушение походки, произвольные подергивания, судороги и параличи, потеря сознания и даже кома. Могут наблюдаться изменения сердечного ритма и сбои в дыхании. Под действием некоторых ядов - расширение зрачков или даже развитие слепоты.

Главное правило – незамедлительный визит к врачу и оказание первой помощи:

Прервать контакт с веществом. Спровоцировать рвоту – влить теплый раствор поваренной соли (1 столовая ложка на стакан воды). При попадании вещества на кожу, смыть теплой водой с детским мылом. Дать собаке один из сорбентов – активированный уголь или энтеросгель.

Помните, что самолечение может привести к ухудшению состояния или даже смерти животного, а время – основной фактор, влияющий на выздоровление.

Диарея.

Читайте также: Профессии, лишающие вас сна - исследование

Распространенное заболевание, среди основных причин которого - смена питания, пищевая непереносимость, проглатывание мусора, аллергическая реакция, бактериальные или вирусные инфекции, внутренние паразиты и заболевания органов, стресс или эмоциональные расстройства. Симптоматика включает редкий и частый стул, метеоризм, кровь и слизь в экскрементах, летаргию, обезвоживание, лихорадку, рвоту, снижение аппетита и потерю веса. Регулярные случаи на протяжении суток могут привести к обезвоживанию или указывать на проблемы со здоровьем – в этой ситуации необходима сдача анализов и консультация ветеринарного врача.

Распространенные заболевания у собак Optimeal

Другие распространенные заболевания.

Хромота.

Хромота – потеря способности опираться на конечность. Она возникает вследствие нарушения длины, подвижности и чувствительности конечности. Основные причины: крепатура из-за чрезмерных физических нагрузок, механическое повреждение подушечки, травма когтя, инфекции, рубцы, раны и растяжения связок.

Читайте также: ТЕСТ: Рискуете ли вы заболеть сахарным диабетом

Существует и ряд специфических заболеваний: вывихи у собак мелких пород, дисплазия (врожденное заболевание, при котором сустав имеет хронический вывих), остеоартрит (развивается у собак преклонного возраста), переломы конечностей, опухоли (распространены среди собак крупных и гигантских пород), паностеит (встречается у щенков крупных пород).

Причины усталости у собак.

Самая распространенная причина усталости у собак – ожирение. Владельцы часто не обращают внимания на излишний вес питомца, поскольку набор происходит постепенно. Другие причины быстрой утомляемости - болезни сердца и суставов.

Кардиомиопатия встречается у собак среднего и старшего возраста. На начальных стадиях симптомы выражены слабо – собака хуже переносит нагрузку, появляется отдышка. Выявление заболевания на данной стадии позволяет увеличить шансы на продление жизни питомца. Заболевания суставов присущи животным любого возраста. Помимо непереносимости физических нагрузок, появляется хромота, а пораженный сустав может быть припухшим и горячим на ощупь. Важно не упустить начало развития заболевания, поэтому ежегодно стоит проходить консультацию у ветеринарного врача. Эти осмотры можно привязать к плановой вакцинации – перед ней врач проводит полный осмотр.

Читайте также: Украинская медреформа 2018: как правильно заключить договор с семейным врачом

Обсуждайте с врачом все волнующие вопросы, режим питания, употребление витаминов, корректировку физических нагрузок. Такие визиты помогут сохранить здоровье животного, ваши нервы и финансы.

Распространенные заболевания у собак Optimeal

Создатели корма Optimeal убеждены: «Крепкий иммунитет = здоровый питомец». А рацион с содержанием питательных веществ позволит сохранить здоровье и активность питомца и станет профилактикой развития заболеваний. В рецептуре корма содержится уникальный иммунный комплекс Immunity Support Mix, который укрепляет иммунитет, придает энергии и защищает от влияния негативных факторов. Среди ингредиентов используются натуральные мясные компоненты, травы, ягоды, натуральные антиоксиданты, пребиотики и очищенные бета-глюканы.

Больше о распространенных заболеваниях у собак и их профилактике смотрите на YouTube-канале.

Читайте также: Причины, по которым утром болит голова

В ноябре 2017 года в Киеве, под эгидой Всеукраинской Гильдии Ветеринаров и компании Kormotech, была открыта «Школа Optimeal Expert». Работа Школы направлена на повышение профессионального уровня специалистов зооиндустрии, а ее миссия – создание благоприятной профессиональной среды, представители которой обеспечат животным качественный уход. Подробнее о Школе: https://www.optimealexpert.com.