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Причины, по которым утром болит голова

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У неприятного симптома может быть несколько оснований.
Причины, по которым утром болит голова
Причины, по которым утром болит голова
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Многие из нас сталкиваются с головной болью по утрам. Врачи утверждают, что у такого симптома может быть несколько причин, указывающих на различные заболевания. О самых главных из них Ivona рассказывает ниже. 

Причины головной боли по утрам 

Алкоголь и психотропные вещества. Люди, употребившие вечером алкоголь, на утро страдают от головной боли. Это же случается и с теми, кто употребляет психотропные препараты, лечащие депрессию, тревожность и бессонницу. В таких случаях происходят сильные головные боли по утрам.  

Депрессия и чувство тревоги также часто приводят к хроническим головным болям утром. В частности, они часто сопровождаются бессонницей. 

Неправильный режим сна. Также головная боль появляется из-за недосыпания. Взрослым медики рекомендуют спать не менее 7-8 часов в сутки. Если спать менее 6-ти или более 8,5 часа – утром будет болеть голова. 

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Апноэ. Головная боль по утрам может появиться из-за проблем со сном, вызванных апноэ – временного прекращения дыхательных движений. При этом заболевании во время сна дыхание становится очень поверхностным или даже ненадолго прекращается. В таком случае человека будут мучить частые головные боли по утрам. 

Также головная боль может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем – высокого давления, опухоли мозга, травмы, инсульта и др. 

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу, когда головная боль повторяется по меньшей мере дважды в неделю, когда появляется резкая сильная боль и судороги в шее, или головная боль с помутнением или потерей сознания, а также слабостью. 

Чтобы улучшить качество сна, следует ложиться спать и вставать в одно и то же время. Медики советуют регулярно заниматься спортом, меньше использовать гаджеты, избегать употребления кофе, алкоголя. Расслабиться перед сном поможет ванна и чашка теплого молока. 

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Теги: здоровье, сон, головная боль
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