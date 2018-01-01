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Стало известно, кто заменит беременную Ребрик в эфире утреннего шоу

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Надежда Мейхер-Грановская проведет прямой эфир программы «Ранок з Україною» в понедельник, 16 апреля .
Надежда Мейхер заменит беременную Ребрик в эфире утреннего шоу
Надежда Мейхер заменит беременную Ребрик в эфире утреннего шоу
Кадр из клипа

Напомним, что ведущая программы «Ранок з Україною» Лилия Ребрик вот-вот станет мамой во второй раз. На время декрета, в прямом эфире на телеканале «Украина» ее заменят известные личности украинского шоу-бизнеса. Первой в роли ведущей выступит украинская певица, продюсер и дизайнер Надежда Мейхер-Грановская, сообщает официальный сайт проекта. 

Экс-участница ВИА Гра станет не единственной новой ведущей: утренние эфиры на канале проведут и другие звезды шоу-бизнеса и телевидения, которые поделятся своим отношением к самым актуальным темам и рассказывать свежие новости. 

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Мы очень рады, что так много коллег-звёзд и телеведущих откликнулись на наше предложение провести утро вместе, – говорит руководитель проекта «Ранок з Україною» Татьяна Алтухова.  

Она также отметила, что для новых ведущих это будет своеобразный вызов, ведь не каждый день они встают в 3 часа ночи, читают свежие новости, а потом ведут прямой утренний эфир целых 2,5 часа, не теряя бодрости и заряжая своим настроением зрителей.  

Драйв прямого эфира не опишешь словами, поэтому я уверена, что им понравится у нас!», – подытожила Татьяна Алтухова. 

Надежда Мейхер-Грановская проведет прямой эфир программы вместе с Григорием Германом в следующий понедельник, 16 апреля, с 6:30 до 9:00.  

Ранее Лилия Ребрик поделилась, как назовет будущего ребенка

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Теги: Лилия Ребрик, ведущая, Надежда Мейхер-Грановская
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