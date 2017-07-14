Утренний ритуал: как чистить зубы правильно?

Рассказываем, как нужно чистить зубы, чтобы надолго сохранить красоту улыбки.

Каждая из нас мечтает о красивой голливудской улыбке, но не многие понимают, что красота зубов во многом зависит от того, как мы чистим зубы. Существует несколько важных рекомендаций стоматологов, которые помогут надолго сохранить ваши зубы в здоровом состоянии.

Когда чистить зубы

Накопившиеся за ночь во рту бактерии могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Потому важно чистить зубы утром. До завтрака или после – не так важно. Не стоит чистить зубы сразу после употребления соков или чего-то кислого. Кислота из продуктов вступает в реакцию с зубной эмалью, поэтому, если чистить сразу же, можно спровоцировать мелкие повреждения на эмали.

Как чистить зубы правильно

Чистить зубы нужно в течение 2-3 минут. Делать это необходимо не менее 2-х раз за день, рано утром и перед сном. Дантисты отмечают, что во время чистки движения щекой лучше производить перпендикулярно деснам.

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Как выбрать зубную щетку

Важно использовать правильную зубную щетку. Щетки с очень мягкой щетиной подходят при кровоточивости десен или чувствительности зубной эмали. Щетки с жесткой щетиной применяют для ухода за протезами. Обязательно стоит подобрать для себя идеальную щетку, которая поможет очистить полость рта и не повредит при этом десна. Не забывайте менять зубную щетку раз в два-три месяца, так как со временем щетина на ней стирается.

Как выбрать зубную пасту

Необходимо периодически менять марку зубной пасты. Стоматологи говорят, что лучше делать это каждые 3 месяца. Так вы сможете сравнить и выбрать идеальный для себя продукт. Если десна кровоточат – пользуйтесь пастой, содержащей экстракты лечебных растений. При наличии каких-либо заболеваний десен, зубов или ротовой полости может потребоваться специальная лечебная зубная паста. Ее может назначить стоматолог.

Зачем пользоваться зубной нитью

Зубная щетка не очистит полость рта на 100%, потому убрать все остатки пищи, скопившиеся в промежутках между зубами, поможет зубная нить. Нет единого правила, когда именно использовать зубную нить: до чистки или после. Стоматологи отмечают, что для этой процедуры можно выделить удобное время, главное – каждый день очищать промежутки между зубами.

Как пользоваться ополаскивателем для рта

Ополаскиватель для рта не обязателен для здоровья зубов. Большая часть ополаскивателей только освежают запах ротовой полости. Но есть специальные средства, которые предназначены для решения конкретных проблем: например, чтобы убивать микробы в полости рта. Их лучше применять по назначению врача.

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