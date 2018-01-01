Магнитные бури в апреле 2018: ожидается напряженная геомагнитная обстановка

Магнитные бури в середине апреля 2018 года: узнайте прогноз активности солнца в середине весны.

Прогноз магнитных бурь в апреле 2018 года, который Ivona публикует для метеозависимых людей, поможет вам заранее подготовиться к всплескам солнечной активности и поберечь здоровье в эти дни.

Солнце позволило нам благополучно пережить Пасху, однако впереди еще целая пасхальная неделя, в течение которой ожидается неспокойное состояние магнитосферы Земли и серьезные проявления солнечной активности. Геомагнитные возмущения на нашей планете периодически возникают из-за солнечных вспышек, во время которых частицы плазмы с огромной скоростью вырываются в космос и достигают нижних слоев земной атмосферы.

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В частности, уже сегодня, 10 апреля, а также несколько последующих дней ожидаются продолжительные магнитные всплески и умеренные бури во второй и третьей декаде апреля. Так что всем чувствительным людям следует быть начеку, чтобы магнитные перепады не застали врасплох и не подпортили состояние здоровья.

Магнитные бури в апреле 2018 года по числам

Магнитные колебания ожидаются 13, 14, 20, 21, 22, 23 числа.

Серьезные магнитные бури в апреле возможны 10, 11, 12, 19 числа.

Магнитные бури в апреле 2018 года – плохое самочувствие

Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, повышение адреналина в крови, стрессы и депрессии.

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Как известно, реакция организма на магнитные бури у каждого человека разная. Одни люди их спокойно переносят, а у других могут наблюдаться головные боли, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических болезней, бессонница, снижение работоспособности, повышение адреналина в крови, стрессы и даже депрессии.

Как легче пережить магнитные бури в апреле 2018 года:

ограничьте или отложите на более подходящее время работу, требующую повышенного внимания;

старайтесь избегать стрессовых ситуаций, скандалов, выяснения отношений;

чаще отдыхайте и бывайте на свежем воздухе, при этом избегайте длительного нахождения на открытом солнце;

следите за своим самочувствием, артериальным давлением и выполняйте рекомендации своего лечащего врача;

питайтесь правильно, особенно в дни магнитных бурь, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, натуральные соки и отвары, молочная диета и нежирное мясо. Не употребляйте алкогольные напитки.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько отдыхают украинцы на майские праздники в 2018 году.