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Профессии, лишающие вас сна – исследование

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Статистика показала, люди каких профессий спят меньше всего.
Профессии, лишающие вас сна
Профессии, лишающие вас сна
pinterest.com

Не секрет, что на количество и качество сна влияет профессиональная деятельность. Недавнее исследование британской компании показало, какие специалисты спят меньше всего, а кто может позволить себе полноценный сон. В опросе приняли участие около 5 тысяч респондентов, передает Harper's Bazaar. 

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Так, рейтинг возглавили медработники, которые в среднем спят около 4 часов 15 минут. За ними следуют работники правоохранительных органов – около 4 часов 30 минут, а также педагоги, которые отводят на сон 4 часа 50 минут. В пятерку профессий, представители которых недосыпают, также вошли журналисты и обслуживающий персонал. 

А вот наибольшее количество сна могут себе позволить представители индустрии красоты. Визажисты и парикмахеры отводят на сон не менее 9 часов 40 минут. Отлично спят менеджеры телефонных продаж, работники сферы страхования и розничной торговли, а также строители. 

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Теги: работа, профессии, исследование, здоровье, сон
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