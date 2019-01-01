Международный день борьбы с депрессией: что нужно помнить?

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией, с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья.

По данным ВОЗ, более 350 млн. человек в мире страдают от депрессии. По статистике, каждый десятый после 40 лет сталкивается с различными формами депрессивного расстройства, при этом большую часть из них составляют женщины. Заболевание встречается у 5% детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, а больший процент суицидов случается в период юношеской депрессии. Каждая пятая женщина страдает от депрессии после рождения ребенка. Развитие болезни могут спровоцировать некоторые группы лекарственных препаратов, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Важно помнить, что депрессия – это болезнь, которая поддается лечению, но требует квалифицированной помощи специалистов.

Отсутствие своевременного терапевтического вмешательства может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Именно для привлечения внимания людей, медиков, узких специалистов, социальных служб на подобные заболевания и была учреждена сегодняшняя международная дата.

Состояние постоянной усталости, раздражительность, тревожность или апатия – эти симптомы могут стать первыми звоночками, сообщающими о начале депрессии.

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Сезонная депрессия, в отличие от клинической, обычно протекает без тяжелых осложнений и исчезает самостоятельно. Но все же не стоит недооценивать это состояние, способное выбить из колеи и ухудшить качество вашей жизни.

Как часто вы замечали за собой постоянное чувство усталости, головные боли, нарушение сна и аппетита, а также рассеянность, потерю интереса к ранее любимому делу и неотступную лень? Если хотя бы в половине перечисленных случаев вы узнали себя в последнее время, предлагаем вам несколько эффективных способов борьбы сезонной хандрой.

1. Больше света и движения

Прогулка по лесу depositphotos.com

Солнечный свет влияет на настроение. Правда весной, с ее перепадами погоды, солнце часто сменяется дождем и настроение проделывает тот же фокус. Для профилактики депрессии специалисты рекомендуют почаще бывать на улице в дневное время и не прятаться от первых лучей, много двигаться и дышать свежим воздухом. Если окна в вашей квартире выходят на солнечную сторону, днем обязательно нужно раздвигать шторы и подставлять кожу солнечным лучам. Также вы можете зажигать свечи дома, смотреть на живое пламя у камина и посещать солярий, чтобы “впитать“ в себя как можно больше тепла и света.

2. Вкусная и красивая еда

Ешьте вкусную и красивую еду unsplash.com

Человек испытывает счастье, ест не только ту еду, которая ему нравится, но и пробует новое. При плохом настроении всегда стоит побаловать свой организм чем-то вкусненьким. Шоколад, орехи, фрукты помогут справиться с плохим настроением и почувствовать себя живым. Пробуйте блюда, которые никогда раньше не ели, экспериментируйте с едой. Попробуйте корень лотоса, запеченный камамбер с яблоками. Отборные орехи кешью, миндаль, яркие сочетания заморских фруктов, ароматный мед – такие мюсли не только вкусные, но и полезные за счет содержания только натуральных ингредиентов.

3. Смехотерапия

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Во время сезонной хандры постарайтесь чаще окружать себя радостью. Посмотрите комедию с близкими, устройте вечер чтения юмористических рассказов и избегайте людей, склонных жаловаться на все вокруг. Также поднимут настроение фотографии и картины летних пейзажей, а изображения забавных котиков или других зверюшек наверняка вызовут у вас улыбку. К примеру, “целебные“ картинки можно ставить фоном на экран монитора, планшета, мобильного телефона или просто развешивать на стенах. И помните, что никакая депрессия не выдержит вашего искреннего, заразительного смеха.

4. Не стесняйтесь обращаться за помощью.

Помните, что вы не одни. Вокруг вас есть люди к которым можно обратиться за помощью. Вас выслушают и постараются помочь. Можно обратиться к специалистам, можно воспользоваться услугой Пифий, которые отвечают на письма людям попавшим в затруднительные ситуации. Это работает следующим образом: вы пишите письмо на почтовый адрес pythia.onlone@gmail.com, где рассказываете свою проблему. Вы можете просто высказаться, а можете спросить совета. Пифии ответят на ваше письмо с уважением и поддержкой. Используйте любые возможности, чтобы поддержать себя. И берегите себя!

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