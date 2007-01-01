8 интересных фактов о пользе красного вина

Бокал красного сухого вина не только поможет расслабиться после тяжелого дня, но улучшит самочувствие.

Способствует долголетию

Исследователи Медицинской школы Гарварда подтвердили, что ресвератрол – соединение, найденное в кожице красного винограда, обладает омолаживающими свойствами. Оно стимулирует выработку белка, который защищает организм от заболеваний, вызванных старением.

Улучшает память

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Ресвератрол также помогает улучшить кратковременную память. Спустя всего 30 минут тестирования, исследователи обнаружили, что участники, принимавшие добавку ресвератрола, лучше запоминали слова и показали более высокую производительность в гиппокампе (часть головного мозга, связанная с формированием новых воспоминаний, обучением и эмоциями).

Снижает риск сердечных заболеваний

Исследование 2007 года пришли к выводу, что процианидины, которые содержатся в красном вине, уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Вина, произведенные в районах юго-западной Франции и Сардинии, где люди, как правило, живут дольше, имеют особенно высокие концентрации этого соединения.

Способствует здоровью глаз

В одном из свежих исследований говорится о том, что у умеренно пьющих людей на 32 процента меньше шансов на развитие катаракты, чем у трезвенников.

Уменьшает возможность появления рака

По данным исследователей из Университета Вирджинии, белок в кожице винограда может “убить“ раковые клетки. Ресвератрол заставляет их “голодать“, блокируя развитие ключевого белка, который питает их.

Улучшает состояние зубов

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Недавние исследования доказывают, что антиоксиданты (полифенолы) в вине могут замедлить размножение бактерий в полости рта и предотвратить кариес. Чтобы проверить теорию, ученые обрабатывали культуры бактерий, ответственных за болезни зубов, множеством различных жидкостей. Красное вино было наиболее эффективным в ликвидации вредоносных микроорганизмов.

Снижает уровень холестерина

Сорта вина с высоким содержанием клетчатки, как Темпранильо и Риоха, могут снизить уровень холестерина. У здоровых участников исследования, употребляющих красное вино, обнаружилось 9-процентное снижение LDL (“плохого холестерина“, который “засоряет“ артерии). У людей с высоким уровнем холестерина, наблюдалось снижение LDL на 12 %.

Помогает избежать простуды

Благодаря антиоксидантам, содержащимся в красном вине, риск заболеть снижается. Ученые обнаружили, что люди, выпивающие более 14 бокалов вина в неделю, на 40 % меньше подхватывают простуду, чем непьющие.

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