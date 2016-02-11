Недостаточное количество воды провоцирует множество проблем. Пока организм делает Вам намеки, Вы упорно их не замечаете.

10 признаков того, что Вы пьёте мало воды pinterest.com

Сухость во рту

Если Вас преследует это неприятное ощущение, значит, пришла пора выпить стакан воды. Сухость во рту также может быть спровоцирована приемом некоторых лекарств.

Сухая кожа

Потрескавшаяся суха кожа – явный сигнал, что водный баланс в организме нарушен. Она очень чутко реагирует на уровень воды, так что будьте внимательны.

Головная боль

В сопровождении с одним из первых двух признаков головная боль дает знать, что организму не достает воды.

Боль в суставах

Потребление достаточного количества воды не сможет вылечить артрит, но поможет облегчить болезненные ощущения. Вода – это “смазка“ для суставов.

Читайте также: Быстрое похудение: 5 привычек для стройного тела

Уменьшение мышечной массы

Мышцы в основном состоят из воды. Очевидно, что чем меньше воды в организме, тем меньше мышечной массы. Питьевая вода до, во время и после тренировки поможет организму справиться с нагрузками и оставаться в тонусе.

Головокружение

Это еще один признак обезвоживания организма. Кстати, это не единственная причина головокружения. Прием некоторых снотворных таблеток может вызывать такой же эффект.

Голод

Когда в организме недостаточное количество воды, Вашему организму начинает казаться, что он нуждается в пище. Убедитесь, что Ваш голод не связан с обезвоживанием.

Набор веса

На диете Вам стоит быть сдержанными во всем, кроме воды. Она поможет Вам сбросить лишние килограммы.

Сонливость

Общая вялость и сонливость – это отклик организма на обезвоживание. Таким образом он пытается включить режим экономии воды.

Проблемы с пищеварением

Из-за отсутствия воды количество слизи в желудке уменьшается, что позволяет желудочной кислоте нанести серьезный ущерб. Обезвоживание приводит к изжоге и расстройствам.

Напомним также, что Адриана Лима назвала главные секреты подтянутой фигуры.