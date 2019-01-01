Всемирный день борьбы с диабетом: ТОП-3 звездные истории

Истории звезд, которым пришлось столкнуться с диабетом.

14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. На сегодняшний день это один из самых распространенных недугов, который поразил более 200 млн людей по всей планете.

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Сахарный диабет развивается вследствие недостатка гормона инсулина, что приводит к увеличению содержания сахара в крови. При диабете нарушаются все виды обмена веществ, качество жизни и сокращается ее продолжительность.

Распространено мнение, что развитие диабета провоцирует наличие избыточного веса и малоподвижный образ жизни, однако недуг может провоцировать множество факторов. Как, к примеру, этническая принадлежность и семейная история. От диабета не застрахован никто, ни спортсмены мирового класса, ни богатые и знаменитые.

Холли Берри

Холли Берр GettyImages

Актрисе Холли Берри диагноз диабет поставили, когда ей было всего 22 года. На тот момент девушка была задействована в съемках минисериала Живые куклы. Во время записи Берри впала в кому, медики диагностировали у нее диабет. Как неоднократно отмечала сама Холли Берри, это стало для нее своеобразным подарком, поскольку она имела возможность оглянуться назад, переосмыслить прошлое, сделать выводы и продолжить движение вперед.

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Конечно, все это время актрисе приходилось тщательно следить за своим питанием, следовать рекомендациям врача, дабы не допустить резких скачков глюкозы в крови. Однако Холли Берри прекрасно с этой задачей справляется и для своего возраста - актрисе 47 лет - прекрасно выглядит, вызывая зависть многих представительниц прекрасного пола и восхищенные взгляды мужчин.

Том Хэнкс

Том Хэнкс GettyImages

57-летний американский актер Том Хэнкс страдает сахарным диабетом второго типа, в этом не так давно признался общественности.

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По его словам, в течение нескольких лет до постановки диагноза у него был повышенный уровень сахара в крови. Также свою роль сыграли колебания веса. Актер набрал лишние кило и специалисты предупредили, что для предупреждения диабета ему следует похудеть. Том Хэнкс, набрав 13, 5 кг, похудел на 22,5 кг, однако этого оказалось недостаточно. Однако известный актер не унывает, подчеркивая, что сейчас недуг находится под контролем.

Сальма Хайек

Сальма Хайек GettyImages

Во время беременности у актрисы Сальмы Хайек развился гестационный диабет - повышение уровня сахара в крови в период ожидания ребенка. Его симптомы схожи с диабетом второго типа, однако диабет беременных может негативно повлиять на развитие малыша и предполагает, что мать попадает в группу риска развития сахарного диабета. Естественно, звезде пришлось пересмотреть свой образ жизни, внести необходимые коррективы в свой рацион питания и повысить уровень собственной активности.

Ранее мы назвали, проблемы со здоровьем, в которых виноват сахар.

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