День медика 2020: поздравления в стихах

В День медицинского работника: отправляйте красивые поздравления всем знакомым медикам.

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21 июня отмечается День медицинского работника. Во многих странах ежегодно медицинских работников поздравляют в третье воскресенье июня. Ivona выбрала лучшие поздравления в честь этого праздника.

Поздравления с днем медика:



Как Боги на Земле врачи:

Судьбу вершить, спасать, лечить.

За все мы Вас благодарим

И за труды боготворим!

Желаем искренне, с любовью,

Того, что дарите – здоровья,

Успехов в праведном труде

И жизни долгой на земле:

Достойной, полной и богатой

И славы как у Гиппократа!



Красивые поздравления с Днем медика

Айболитам-докторам,

Наше вам почтение!

Сразу будет пусть с утра

Веселым настроение!

Чтобы славной была жизнь,

Ваша благородная!

Чтоб болезни все сдались

Под руками добрыми!



Прикольные поздравления с Днем медика 2020



Хорошо иметь врача в друзьях,

Можно ведь по дружбе обратиться,

Если со здоровьем “ох“ и “ах“,

Помощь профи очень пригодится!

Я тебе желаю, супер-медик,

Крепкого здоровья на года,

Пусть жена твоя и дети

Тоже не болеют никогда!



Поздравления с днем медика хирургу:

В тяжелом случае, порой,

Не обойтись без операций,

Хирург поможет золотой

От всех проблем нам избавляться.

Хотим везенья пожелать,

И человеческого счастья,

И никогда не унывать,

И утонуть в любви и страсти!

Поздравления с днем медика подруге:

С днем медика, подруга дорогая!

Ты – врач от Бога, я тебе желаю

В профессии этой добиться успехов,

А в жизни - здоровья, веселого смеха!



День медика: веселое поздравление с праздником



Сегодня праздник всех людей,

Что носят белые халаты,

Всех санитаров и врачей,

Больных кто лечит по палатам!

Мы просим, чтоб помочь сумели,

Чтобы, когда беда придет,

Пришли, и сами не болели,

Пусть счастье в жизни вас найдет!



Что подарить врачу в День медика: наилучшее поздравление



Врачей у нас часто ругают,

Медицина, говорят, уже не та,

Но уж я-то точно знаю,

Ты – тот врач, к кому попасть – мечта!

Потому что для тебя важнее

Всяких денег, почестей и благ,

Пациента вылечить скорее,

Да на деле, а не на бумаге.

Поэтому поздравить рад

Тебя с Днем медика, дружище,

Двигайся вперед, а не назад,

И найдешь ты всё, что ищешь!





Поздравления с днем медика любимому:

Любимый, тебе так идет халат!

С праздником тебя я поздравляю,

Ты для пациента просто клад,

Будь здоровым, сильным. Обнимаю!

Поздравления в прозе



С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.



Поздравляю тебя с днём медицинского работника! Желаю ясного и солнечного настроения, ведь порой бывает нелегко и пасмурно вокруг. У тебя непростая работа и я желаю в ней только хороших историй и счастливых случаев, крепкой выдержки и сильных нервов. Пусть с улыбкой начинается твой день, и любая хмурая туча не сможет испортить хорошего настроения. Доброго тебе окружения, плодотворных результатов в карьере и поощрительных денежных бонусов.



День медика — важный праздник для любого человека, ведь благодаря вашей ежедневной работе сохраняются миллионы жизней! Пусть даже в самый тяжелый рабочий день в душе остается место оптимизму, работа приносит удовлетворение, а пациенты не забывают сказать «спасибо». Чувства юмора, отличного настроения и везения!



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