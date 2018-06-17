День медика 2020: поздравления в стихах
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21 июня отмечается День медицинского работника. Во многих странах ежегодно медицинских работников поздравляют в третье воскресенье июня. Ivona выбрала лучшие поздравления в честь этого праздника.
Поздравления с днем медика:
Как Боги на Земле врачи:
Судьбу вершить, спасать, лечить.
За все мы Вас благодарим
И за труды боготворим!
Желаем искренне, с любовью,
Того, что дарите – здоровья,
Успехов в праведном труде
И жизни долгой на земле:
Достойной, полной и богатой
И славы как у Гиппократа!
Красивые поздравления с Днем медика
Айболитам-докторам,
Наше вам почтение!
Сразу будет пусть с утра
Веселым настроение!
Чтобы славной была жизнь,
Ваша благородная!
Чтоб болезни все сдались
Под руками добрыми!
Прикольные поздравления с Днем медика 2020
Хорошо иметь врача в друзьях,
Можно ведь по дружбе обратиться,
Если со здоровьем “ох“ и “ах“,
Помощь профи очень пригодится!
Я тебе желаю, супер-медик,
Крепкого здоровья на года,
Пусть жена твоя и дети
Тоже не болеют никогда!
Поздравления с днем медика хирургу:
В тяжелом случае, порой,
Не обойтись без операций,
Хирург поможет золотой
От всех проблем нам избавляться.
Хотим везенья пожелать,
И человеческого счастья,
И никогда не унывать,
И утонуть в любви и страсти!
Поздравления с днем медика подруге:
С днем медика, подруга дорогая!
Ты – врач от Бога, я тебе желаю
В профессии этой добиться успехов,
А в жизни - здоровья, веселого смеха!
День медика: веселое поздравление с праздником
Сегодня праздник всех людей,
Что носят белые халаты,
Всех санитаров и врачей,
Больных кто лечит по палатам!
Мы просим, чтоб помочь сумели,
Чтобы, когда беда придет,
Пришли, и сами не болели,
Пусть счастье в жизни вас найдет!
Что подарить врачу в День медика: наилучшее поздравление
Врачей у нас часто ругают,
Медицина, говорят, уже не та,
Но уж я-то точно знаю,
Ты – тот врач, к кому попасть – мечта!
Потому что для тебя важнее
Всяких денег, почестей и благ,
Пациента вылечить скорее,
Да на деле, а не на бумаге.
Поэтому поздравить рад
Тебя с Днем медика, дружище,
Двигайся вперед, а не назад,
И найдешь ты всё, что ищешь!
Поздравления с днем медика любимому:
Любимый, тебе так идет халат!
С праздником тебя я поздравляю,
Ты для пациента просто клад,
Будь здоровым, сильным. Обнимаю!
Поздравления в прозе
С Днем медика от всей души поздравляю. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения.
Поздравляю тебя с днём медицинского работника! Желаю ясного и солнечного настроения, ведь порой бывает нелегко и пасмурно вокруг. У тебя непростая работа и я желаю в ней только хороших историй и счастливых случаев, крепкой выдержки и сильных нервов. Пусть с улыбкой начинается твой день, и любая хмурая туча не сможет испортить хорошего настроения. Доброго тебе окружения, плодотворных результатов в карьере и поощрительных денежных бонусов.
День медика — важный праздник для любого человека, ведь благодаря вашей ежедневной работе сохраняются миллионы жизней! Пусть даже в самый тяжелый рабочий день в душе остается место оптимизму, работа приносит удовлетворение, а пациенты не забывают сказать «спасибо». Чувства юмора, отличного настроения и везения!
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