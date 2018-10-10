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10 октября – Всемирный день психического здоровья

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Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья.
Всемирный день психоческого здоровья: дата и происхождение праздника
Всемирный день психоческого здоровья: дата и происхождение праздника
depositphotos.com

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Сегодня, 10 октября, празднуем Всемирный день психического здоровья. Этот день напоминает, как важно своевременно бороться со стрессами и депрессией, которые могут привести к психическим заболеваниям. Узнайте подробнее о Дне психического здоровья на Ivona.

Дата и цель праздника:

10 октября, начиная с 1992 года, согласно инициативе Всемирной федерации психического здоровья, отмечается Всемирный день психического здоровья,.

Цель этого праздника – сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

В 2019 году темой дня является предотвращение самоубийств.

Ежегодно почти 800 000 человек кончают жизнь самоубийством и гораздо больше людей совершают попытки суицида. Каждое самоубийство — трагедия, приносящая горе семьям, обществу и целым странам и имеющая долгосрочные последствия для людей, переживших утрату. Самоубийства происходят в самых различных возрастных группах и являются второй ведущей причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет во всем мире.
Всемирный день психоческого здоровья: дата и происхождение праздника
Всемирный день психоческого здоровья: дата и происхождение праздника
depositphotos.com
  • Почему возникают проблемы с психическим здоровьем:

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Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний являются стрессы, которые преследуют людей на каждом шагу, начиная с простой поездки в общественном транспорте. Если же человек не борется со стрессами, а начинает смиряться, это может стать причиной развития депрессии, а там уже и до психического заболевания недалеко. Однако специалисты отмечают, что со стрессами стоит не бороться, а изначально не допускать их.
  • Статистика:
По информации Всемирной организации здравоохранения, около 20% подрастающего поколения страдают от психических заболеваний. Психические и неврологические расстройства являются ведущими причинами недееспособности молодых людей.Также не стоит забывать о том, что психическое нездоровье может спровоцировать другие заболевания — болезни сердца и сосудов, диабет и даже ВИЧ.

Ранее мы рассказывали, чем опасен сидячий образ жизни.
 
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Теги: Всемирный день психического здоровья, депрессия, стресс, психика
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Источник: calend.ru

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
    10.10.2018, 13:23
Оценка:  0
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