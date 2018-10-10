10 октября – Всемирный день психического здоровья

Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья.

Читай также: Привычки, из-за которых развивается диабет

Сегодня, 10 октября, празднуем Всемирный день психического здоровья. Этот день напоминает, как важно своевременно бороться со стрессами и депрессией, которые могут привести к психическим заболеваниям. Узнайте подробнее о Дне психического здоровья на Ivona.

Дата и цель праздника:



10 октября, начиная с 1992 года, согласно инициативе Всемирной федерации психического здоровья, отмечается Всемирный день психического здоровья,.





В 2019 году темой дня является предотвращение самоубийств.



Ежегодно почти 800 000 человек кончают жизнь самоубийством и гораздо больше людей совершают попытки суицида. Каждое самоубийство — трагедия, приносящая горе семьям, обществу и целым странам и имеющая долгосрочные последствия для людей, переживших утрату. Самоубийства происходят в самых различных возрастных группах и являются второй ведущей причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет во всем мире.

Всемирный день психоческого здоровья: дата и происхождение праздника depositphotos.com Цель этого праздника – сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.В 2019 году темой дня является предотвращение самоубийств.Ежегодно почти 800 000 человек кончают жизнь самоубийством и гораздо больше людей совершают попытки суицида. Каждое самоубийство — трагедия, приносящая горе семьям, обществу и целым странам и имеющая долгосрочные последствия для людей, переживших утрату. Самоубийства происходят в самых различных возрастных группах и являются второй ведущей причиной смерти людей в возрасте 15-29 лет во всем мире.

Почему возникают проблемы с психическим здоровьем:

Читай также: Как предотвратить боли в спине: советы нейрохирурга Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний являются стрессы, которые преследуют людей на каждом шагу, начиная с простой поездки в общественном транспорте. Если же человек не борется со стрессами, а начинает смиряться, это может стать причиной развития депрессии, а там уже и до психического заболевания недалеко. Однако специалисты отмечают, что со стрессами стоит не бороться, а изначально не допускать их. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками заболеваний являются стрессы, которые преследуют людей на каждом шагу, начиная с простой поездки в общественном транспорте. Если же человек не, а начинает смиряться, это может стать причиной развития депрессии, а там уже и до психического заболевания недалеко. Однако специалисты отмечают, что со стрессами стоит не бороться, а изначально не допускать их.

Статистика:





Ранее мы рассказывали, По информации Всемирной организации здравоохранения, около 20% подрастающего поколения страдают от психических заболеваний. Психические и неврологические расстройства являются ведущими причинами недееспособности молодых людей.Также не стоит забывать о том, что психическое нездоровье может спровоцировать другие заболевания — болезни сердца и сосудов, диабет и даже ВИЧ.Ранее мы рассказывали, чем опасен сидячий образ жизни.