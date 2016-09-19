12 мая: Международный день медсестер
Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер. Другими словами, в этот день поздравляют и благодарят представительниц одной из самых гуманных профессий. Об истории этого профессионального праздника расскажет Ivona.
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Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.
Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра - это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.
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Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию - Международный совет медицинских сестер (International Council of Nurses).
Поздравления с Днем медицинской сестры
За вашу работу, заботу и ласку -
Большое спасибо и низкий поклон.
Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,
Как самый прекрасный и светлый ваш сон.
И в День медсестры, как всегда, без сомнений,
Поздравить хотим вас, добра пожелать.
И в жизни желаем приятных мгновений,
Всегда улыбаться и горя не знать.
***
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Добрые ангелы в белых халатах,
Нужны вы врачам и больным, что в палатах:
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Все вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всем вам везло.
С Днем медсестры, дорогие вы наши.
Знайте, что нет вас милее и краше.
***
Низкий вам поклон, медсестры,
За бесценный, важный труд.
Счастья вам, в карьере роста,
И зарплаты пусть растут.
Веселитесь, отдыхайте,
Будьте бодрыми всегда.
И уж сами не хворайте,
Не хандрите никогда!
***
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С днем медсестер вас, наши дорогие.
Мы ценим вас, вы добрые такие.
И даже шприц держа наперевес,
Вы, будто ангелы, спускаетесь с небес.
Пускай воздастся вам за доброту,
За милосердие, вниманье, простоту.
Вам счастья пожелаем мы сполна,
Еще удачи - всем она нужна,
Здоровья крепкого и чтобы в жизни личной
Все складывалось только на “отлично“.
***
Нелегка твоя работа,
Медицинская сестра -
Повседневная забота
И дежурство до утра.
Для больных людей подмога -
Сердца женского тепло.
Вот твой праздник у порога.
Пусть спасает мир добро.
В майский день тебе больница
Объясняется в любви,
Милосердия сестрица,
Долго в здравии живи.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 12 мая.
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