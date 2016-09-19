История праздник и теплые поздравления для ангелов в белых халатах.

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер. Другими словами, в этот день поздравляют и благодарят представительниц одной из самых гуманных профессий. Об истории этого профессионального праздника расскажет Ivona.

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Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Флоренс Найтингейл wikipedia.org

Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра - это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.

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Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию - Международный совет медицинских сестер (International Council of Nurses).

12 мая: Международный день медсестер pinterest.com

Поздравления с Днем медицинской сестры

За вашу работу, заботу и ласку -

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

***

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Добрые ангелы в белых халатах,

Нужны вы врачам и больным, что в палатах:

Поставить укол иль измерить давление,

У пациентов развеять сомнения.

Все вы умеете, всё вам под силу.

Пусть вам воздастся, чтоб все у вас было:

Счастье, здоровье, успех и тепло,

Чтобы всегда и во всем вам везло.

С Днем медсестры, дорогие вы наши.

Знайте, что нет вас милее и краше.

***

Низкий вам поклон, медсестры,

За бесценный, важный труд.

Счастья вам, в карьере роста,

И зарплаты пусть растут.

Веселитесь, отдыхайте,

Будьте бодрыми всегда.

И уж сами не хворайте,

Не хандрите никогда!

***

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С днем медсестер вас, наши дорогие.

Мы ценим вас, вы добрые такие.

И даже шприц держа наперевес,

Вы, будто ангелы, спускаетесь с небес.

Пускай воздастся вам за доброту,

За милосердие, вниманье, простоту.

Вам счастья пожелаем мы сполна,

Еще удачи - всем она нужна,

Здоровья крепкого и чтобы в жизни личной

Все складывалось только на “отлично“.

***

Нелегка твоя работа,

Медицинская сестра -

Повседневная забота

И дежурство до утра.

Для больных людей подмога -

Сердца женского тепло.

Вот твой праздник у порога.

Пусть спасает мир добро.

В майский день тебе больница

Объясняется в любви,

Милосердия сестрица,

Долго в здравии живи.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 12 мая.

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