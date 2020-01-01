Сегодня - день уважения и благодарности планете Земля.

Праздник День Земли, который ежегодно отмечается во многих странах мира 22 апреля, был основан ровно 50 лет назад. В этот день проводятся различные экологические мероприятия, люди занимаются благоустройством своих дворов и улиц. Что известно об этом празднике, как его отмечать, а аткже интересные факты о нашей планете расскажет Ivona.

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День Земли: история праздника

День Земли - глобальный праздник, день нашего общего уютного дома. Праздник был основан в 1970 году сенатором США штата Висконсин Гейлордом Нельсоном и с тех пор ежегодно отмечается во многих странах.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии - осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды.

День Земли 2020: факты и история праздника pinterest.com

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Какая же она, наша Земля?

Подсчитано, что планете Земля примерно 4 с половиной миллиарда лет. Если ты захочешь обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проделать путь длиной почти в 40010 километров.

Расстояние от поверхности до центра равно 6378 километров. Причем, действительно твердые породы (литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния.

Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии, называемое Эль Азизия, удерживают рекорды самых горячих мест на Земле. Рекорд Эль Азизии - 57.8 градусов по Цельсию (13 сентября 1922 года), рекорд Долины Смерти - 55.8 градусов по Цельсию (10 июля 1913 года).

День Земли 2020: факты и история праздника pinterest.com

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А самым холодным местом на Земле признана Антарктика - 21 июля 1983 года на исследовательской станции Восток в Антарктике было зарегистрировано -89 градусов по Цельсию.

Наша Земля невероятно богата минералами - ученые классифицировали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов.

У Земли один естественный спутник - видимая невооруженным глазом Луна.

День Земли 2020: факты и история праздника pinterest.com

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День Земли: как отметить?

День Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему дому.

По традиции в этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях.

День Земли 2020: факты и история праздника pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда по всему миру проводится Час Земли.

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