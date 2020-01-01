Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День Земли 2020: факты и история праздника

Комментариев: 0
Сегодня - день уважения и благодарности планете Земля.
День Земли 2020: факты и история праздника
День Земли 2020: факты и история праздника
pinterest.com

Праздник День Земли, который ежегодно отмечается во многих странах мира 22 апреля, был основан ровно 50 лет назад. В этот день проводятся различные экологические мероприятия, люди занимаются благоустройством своих дворов и улиц. Что известно об этом празднике, как его отмечать, а аткже интересные факты о нашей планете расскажет Ivona.

Читай также: ТОП-10 самых грязных стран мира

День Земли: история праздника

День Земли - глобальный праздник, день нашего общего уютного дома. Праздник был основан в 1970 году сенатором США штата Висконсин Гейлордом Нельсоном и с тех пор ежегодно отмечается во многих странах.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии - осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды.

День Земли 2020: факты и история праздника
День Земли 2020: факты и история праздника
pinterest.com

Читай также: Эко-привычки. Как сделать жизнь экологичнее без лишних сложностей

Какая же она, наша Земля?

Подсчитано, что планете Земля примерно 4 с половиной миллиарда лет. Если ты захочешь обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проделать путь длиной почти в 40010 километров.

Расстояние от поверхности до центра равно 6378 километров. Причем, действительно твердые породы (литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, продвигаясь далее вглубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния.

Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии, называемое Эль Азизия, удерживают рекорды самых горячих мест на Земле. Рекорд Эль Азизии - 57.8 градусов по Цельсию (13 сентября 1922 года), рекорд Долины Смерти - 55.8 градусов по Цельсию (10 июля 1913 года).

День Земли 2020: факты и история праздника
День Земли 2020: факты и история праздника
pinterest.com

Читай также: Выходные и праздничные дни в мае 2020: Сколько украинцы будут отдыхать на майские

А самым холодным местом на Земле признана Антарктика - 21 июля 1983 года на исследовательской станции Восток в Антарктике было зарегистрировано -89 градусов по Цельсию.

Наша Земля невероятно богата минералами - ученые классифицировали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов.

У Земли один естественный спутник - видимая невооруженным глазом Луна.

День Земли 2020: факты и история праздника
День Земли 2020: факты и история праздника
pinterest.com

Читай также: Прогноз магнитных бурь на май 2020

День Земли: как отметить?

День Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему дому.

По традиции в этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях.

День Земли 2020: факты и история праздника
День Земли 2020: факты и история праздника
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда по всему миру проводится Час Земли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: День Земли, праздник, праздники, экология, Земля
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь