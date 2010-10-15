Собрали для вас список продуктов, которые помогут справиться с хандрой, потому что в каждом есть гормон счастья.

БАНАНЫ

Лидеры по содержанию алкалоида хармана, который вызывает восторг и эйфорию. Кроме этого, в них много витамина В6, он успокаивает нервную систему.

СЫР

Аминокислоты фенилэтиламин, тирамин и триктамин регулируют синтез эндорфинов. Особенно богат ими рокфор.

Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой depositphotos.com

МИНДАЛЬ

Кладезь магния и витамина В2, которые провоцируют выработку серотонина. Значит, о депрессиях и плохом настрое можно забыть.

МОРСКАЯ КАПУСТА

Помимо йода она богата пантотеновой кислотой, которая отвечает за нормальную работу надпочечников, вырабатывающих адреналин. Больше капусты —меньше стресса.

ОВСЯНКА

Это источник тиамина и магния, значит ее любителям не страшны перепады настроения и депрессия.

ЛОСОСЬ

Он богат омега-3-жирными кислотами, которые избавят вас от депрессии, подавляя производство адреналина и кортизола, гормонов стресса и тревоги.

Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой depositphotos.com

ПЕРЕЦ ЧИЛИ

Эта «острость» содержит капсацин — вещество, которое повышает тонус организма и помогает бороться со стрессами.

СЕМЕЧКИ

Источник фолиевой кислоты, которая поддерживает в норме нервную систему. Да и сам процесс щелканья семечек перед телевизором — хороший метод релаксации.

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД

В зернах какао содержится фенилэтиламин, который «заставляет» организм вырабатывать гормон счастья эндорфин. Кроме того, шоколад — лидер по содержанию теобромина, который также является антидепрессантом. А еще в кокао-бобах есть магний, который укрепляет нервную систему.

Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой depositphotos.com

МЯСО

Индейка — источник пантотеновой кислоты, которая участвует в выработке антистрессовых гормонов. В это мясо также входит аминокислота фенилаланин. Это вещество преобразуется в гормон допамин, который поднимает настроение и предотвращает развитие депрессии. Баранина и крольчатина насыщены калием и магнием, которые благотворно влияют на нервную систему.