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Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой

Комментариев: 2
Собрали для вас список продуктов, которые помогут справиться с хандрой, потому что в каждом есть гормон счастья.
Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
depositphotos.com

БАНАНЫ

Лидеры по содержанию алкалоида хармана, который вызывает восторг и эйфорию. Кроме этого, в них много витамина В6, он успокаивает нервную систему.

СЫР

Аминокислоты фенилэтиламин, тирамин и триктамин регулируют синтез эндорфинов. Особенно богат ими рокфор.

Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
depositphotos.com

МИНДАЛЬ

Кладезь магния и витамина В2, которые провоцируют выработку серотонина. Значит, о депрессиях и плохом настрое можно забыть.

МОРСКАЯ КАПУСТА

Помимо йода она богата пантотеновой кислотой, которая отвечает за нормальную работу надпочечников, вырабатывающих адреналин. Больше капусты —меньше стресса.

ОВСЯНКА

Это источник тиамина и магния, значит ее любителям не страшны перепады настроения и депрессия.

ЛОСОСЬ

Он богат омега-3-жирными кислотами, которые избавят вас от депрессии, подавляя производство адреналина и кортизола, гормонов стресса и тревоги.

Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
depositphotos.com

ПЕРЕЦ ЧИЛИ

Эта «острость» содержит капсацин — вещество, которое повышает тонус организма и помогает бороться со стрессами.

СЕМЕЧКИ

Источник фолиевой кислоты, которая поддерживает в норме нервную систему. Да и сам процесс щелканья семечек перед телевизором — хороший метод релаксации.

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД

В зернах какао содержится фенилэтиламин, который «заставляет» организм вырабатывать гормон счастья эндорфин. Кроме того, шоколад — лидер по содержанию теобромина, который также является антидепрессантом. А еще в кокао-бобах есть магний, который укрепляет нервную систему.

Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
Топ-10 продуктов, которые помогут справиться с хандрой
depositphotos.com

МЯСО

Индейка — источник пантотеновой кислоты, которая участвует в выработке антистрессовых гормонов. В это мясо также входит аминокислота фенилаланин. Это вещество преобразуется в гормон допамин, который поднимает настроение и предотвращает развитие депрессии. Баранина и крольчатина насыщены калием и магнием, которые благотворно влияют на нервную систему.

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Теги: здоровье, продукты, витамин, депрессия
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Источник: ivona

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Комментариев (2)
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ktrvbcffer    08.04.2021, 22:35
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Эти Топ-10 продуктов могут позволить себе максимум 10% населения.Хватит жить в иллюзиях.Ведь мы последние 7 лет в полном дерьме.
Аскольд-К    15.10.2010, 11:45
Оценка:  +1
Аскольд-К
Снашем уровнем жизни ,только перец ,семечки и овсянка доступны простым смертным.
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