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Крапива в народной медицине

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Крапива, обладает множеством полезных свойств. Ее издавна используют в лечебных, профилактических и косметических целях, как в сухом, так и в свежем виде. Мы расскажем, как применяют крапиву в народной медицине.

Крапива в народной медицине
Крапива в народной медицине
depositphotos

Крапива в пище

Добавление крапивы в первые блюда и салаты после обдавания кипятком способствует улучшению состава крови и повышает гемоглобин. Кроме этого, в свежей крапиве содержится масса полезных микроэлементов, витаминов, органических кислот и дубильных веществ.

Настойка из листьев крапивы

Крапива в виде настойки обладает кровоостанавливающим и мочегонным свойством. Она положительно влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы, а также ее используют для улучшения кровотока.

Чтобы приготовить такую настойку, нужно взять две ложки сухих листьев крапивы и залив стаканом кипятка дать настояться 20 минут. После этого ее принимают перед едой три раза в день по четверть стакана.

Крапива в народной медицине
Крапива в народной медицине
pixabay.com

Для женского здоровья

Крапива обладает массой полезных свойств для женского здоровья. Ее применяют при нарушениях менструального цикла, с чем она способна справиться не хуже гормональных препаратов, а также при болезненных и слишком обильных менструациях. Также это растение благотворно влияет на лактацию и увеличивает количество молока у кормящих мам.

В дерматологических целях

Сок и настой крапивы широко используют в косметологии и дерматологии для лечения угрей, облысения, а также для придания блеска и силы волосам.

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Теги: крапива, народная медицина
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Источник: otvet.bigmir.net

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