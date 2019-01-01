Крапива в народной медицине
Крапива в пище
Добавление крапивы в первые блюда и салаты после обдавания кипятком способствует улучшению состава крови и повышает гемоглобин. Кроме этого, в свежей крапиве содержится масса полезных микроэлементов, витаминов, органических кислот и дубильных веществ.
Настойка из листьев крапивы
Крапива в виде настойки обладает кровоостанавливающим и мочегонным свойством. Она положительно влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы, а также ее используют для улучшения кровотока.
Чтобы приготовить такую настойку, нужно взять две ложки сухих листьев крапивы и залив стаканом кипятка дать настояться 20 минут. После этого ее принимают перед едой три раза в день по четверть стакана.
Для женского здоровья
Крапива обладает массой полезных свойств для женского здоровья. Ее применяют при нарушениях менструального цикла, с чем она способна справиться не хуже гормональных препаратов, а также при болезненных и слишком обильных менструациях. Также это растение благотворно влияет на лактацию и увеличивает количество молока у кормящих мам.
В дерматологических целях
Сок и настой крапивы широко используют в косметологии и дерматологии для лечения угрей, облысения, а также для придания блеска и силы волосам.
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