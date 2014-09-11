Боль в ухе можно облегчить в домашних условиях.

Не хотите лечиться с помощью “химии“? Ivona расскажет простые и эффективные народные средства для избавления от ушной боли.

Читай также: Почему немеют руки Согревающий компресс

Если болит ухо, прекрасно облегчает состояние согревающий компресс. Смажьте кожу вокруг ушной раковины детским кремом или вазелином. Затем в подогретой водке или спиртовом растворе (50 мл спирта на 50 мл воды) следует намочить марлю, отжать ее и уложить вокруг уха. Слуховой проход при этом должен оставаться открытым.

Что делать, если болит ухо: 7 народных средств pinterest.com

Из вощеной бумаги надо вырезать круг, посередине сделать надрез, надеть его на ухо, снова оставив его открытым. Поверх бумаги следует положить вату, после чего закрепить ее бинтом. Компресс достаточно держать 1-2 часа, на ночь не надо его ставить. Повторяйте эту процедуру ежедневно, пока ухо болит.

Настойка из можжевельника

При воспалении среднего уха надо положить внутрь уха кусочек ваты, смоченный в настойке из ягод можжевельника. Ее готовят на подсолнечном масле. Она настолько эффективна, что помогает даже при глухоте.

Читай также: Опасные и безопасные родинки: как определить Настойка ромашки

Надо взять перекись водорода и разбавить ее настойкой ромашки. Полученной смесью следует промыть ухо, после чего положить в него кусочек ваты.

Что делать, если болит ухо: 7 народных средств pinterest.com

Камфорное масло

При сильной боли в ухе можно закладывать в него вату, намоченную в камфорном масле. За ухом следует смазывать йодом - боль должна быстро утихнуть.

Читай также: Что делать, если схватила судорога? Свекольный сок

Эффективный способ избавления от боли в ухе - свежевыжатый сок свеклы. Его следует закапывать в ухо, а потом закрывать ватой. Учтите, что свекольный сок следует закапывать в теплом виде, для лучшего результата.

Что делать, если болит ухо: 7 народных средств pinterest.com

Растительное масло

В больное ухо закапать 7-8 капель любого растительного масла: орехового, миндального и т.д. и прикрыть ухо ватным тампоном. Данную процедуру выполнять ежедневно. Вскоре состояние больного значительно улучшится.

Читай также: Варикоз летом: как не допустить развития болезни Сок лекарственных растений

Чтобы унять боль в ухе, нужно закапать в него 2-3 капли сока одного из этих растений:

дягиля;

мяты (можно смешать с медом) ;

дудника;

душицы (смешать с молоком) ;

бузины;

белены (лучше сделать смесь с розовым маслом).

Что делать, если болит ухо: 7 народных средств pinterest.com

* если в течение 2-3 суток боль не утихает, а становится все сильнее, необходимо срочно обратиться к врачу. Да и в целом - не занимайтесь самолечением и получите совет от специалиста, прежде чем принимать какие-либо меры. Будьте благоразумны!

Ранее мы рассказывали о полезных свойствах крапивы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.