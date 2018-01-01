Лечение почек народными средствами: лучшие советы

Узнайте, как лечить почки народными средствами.

В чем состоит народное лечение почек? Многих волнует этот вопрос, ведь заболевания почек сейчас являются одними из самых распространенных. Ivona поделится с вами рецептами народной медицины.

Народное лечение почек

Народная медицина предлагает много методов лечения почек, основанных на использовании трав, злаков, овощных соков и пр. Мы рассмотрим некоторые из них.

Читайте также: Восемь ранних симптомов проблем с почками

Важно! Если ты решила лечить заболевание почек народными средствами, сначала проконсультируйся у своего врача, поскольку некоторые их этих рецептов имеют противопоказания.

Лечение травами

Травы для лечения почек оказывают мочегонное, очищающее, антимикробное и противовоспалительное действие. Они выводят из организма токсины и улучшают работу почек.

Перемешай 50 г семян льна, 20 г листьев крапивы, 20 г листьев березы, 10 г листьев земляники, залей 1 л кипятка, дай постоять 1 час. Настой принимай по 100 мл за полчаса до еды 4 раза в день. 1 ст. ложку листьев брусники нужно залить 1 стаканом кипятка, после чего настаивать 1 час. Полученный отвар процедить и пить по 2 ст. ложки каждые 6 часов. Бессмертник, корень ревеня, тысячелистник взять в одинаковых пропорциях, измельчить и перемешать. Взять 1 ст. ложку травы, заварить в термосе 1 стаканом кипятка, дать постоять 1 час. Настой принимать по 0,5 стакана два раза в день. Почки осины (10 г) залить водкой (100 мл), отставить в прохладное темное место на 2 недели. Процедить настойку и употреблять по 30 капель (с водой) 3 раза в день за 30 минут до еды. Принимать 2 недели, курс можно повторить через полмесяца. Отвар толокнянки: 1 ст. ложку толокнянки залить 1 стаканом кипятка, варить на слабом огне 5 минут. После чего дать постоять 2 часа, процедить и отжать. Пить данное средство теплым по 1/3 стакана до еды.

Лечение овсом

Овес - отличное мочегонное и желчегонное средство, поэтому его часто используют при лечении заболеваний почек.

1 стакан овса залить 4 стаканами горячей воды, варить на медленном огне, пока не выпарится 1/4 объема жидкости. После этого отвар остудить и процедить. Средство принимать по 0,5 стакана 4 раза в день. Читайте также: Диета, которая защищает почки от болезней 1 кг овса залить 5 л воды, уварить до 3 л, влить сюда 1 стакан шиповника, готовить еще минут 5. Когда отвар немного остынет, влить в него 1/4 стакана сока алоэ и 1 стакан меда. Этот отвар пить по 1 стакану через 15 минут после еды, сразу же запивая его 1 стаканом молочной сыворотки. Употреблять отвар 3 раза в день.

Надеемся, что данные рецепты народной медицины помогут тебе быстро избавиться от заболеваний почек!

Напомним, ранее мы рассказывали, как облегчить почкам работу.