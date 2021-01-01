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После декрета: телеведущая Анна Панова вернулась к занятию балетом

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Телеведущая Анна Панова призналась, что ей дается труднее всего.
Анна Панова вернулась к занятию балетом
Анна Панова вернулась к занятию балетом
пресс-служба

Популярная телеведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова недавно возобновила тренировки по балету после декретного перерыва.

Уроки танца, на которые она впервые пошла за компанию с подругой, вспоминает телеведущая, стали для нее настоящим глотком свежего воздуха.

«Это фитнес и искусство одновременно: прекрасно подтягиваются мышцы, а душа поет под классическую музыку», – говорит звезда.

Анна Панова вернулась к занятию балетом
Анна Панова вернулась к занятию балетом
пресс-служба
Хореография – это также о выносливости и работе над собой. Телеведущая отмечает, что это только кажется, что кружить в грациозных па – просто. На самом деле, чтобы этому научиться нужно много работать со своим телом. И аматору труднее выйти на уровень профессионала и исправно крутить 33 фуэте.

«У меня значительно хуже растяжка и выворот стоп, чем у балерин. Однако когда-то я тоже встала на пуанты. До сцены Оперного мне невероятно далеко, но для меня лично – это большой успех», – отметила Анна Панова.

После декрета некоторые упражнения, признается телеведущая, ей делать трудновато: поднимать ноги в гранд батмане и качественно садиться в плие. Но она пообещала себе вскоре вернуться в балетную форму. А когда дочь подрастет, Анна Панова надеется, что та разделит ее увлечение, и они будут танцевать вместе.

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Теги: балет, декрет, спорт
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Источник: ivonа bigmir)net

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