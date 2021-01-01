После декрета: телеведущая Анна Панова вернулась к занятию балетом

Телеведущая Анна Панова призналась, что ей дается труднее всего.

Популярная телеведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова недавно возобновила тренировки по балету после декретного перерыва.

Уроки танца, на которые она впервые пошла за компанию с подругой, вспоминает телеведущая, стали для нее настоящим глотком свежего воздуха.

«Это фитнес и искусство одновременно: прекрасно подтягиваются мышцы, а душа поет под классическую музыку», – говорит звезда.

Анна Панова вернулась к занятию балетом пресс-служба

«У меня значительно хуже растяжка и выворот стоп, чем у балерин. Однако когда-то я тоже встала на пуанты. До сцены Оперного мне невероятно далеко, но для меня лично – это большой успех», – отметила Анна Панова.

Хореография – это также о выносливости и работе над собой. Телеведущая отмечает, что это только кажется, что кружить в грациозных па – просто. На самом деле, чтобы этому научиться нужно много работать со своим телом. И аматору труднее выйти на уровень профессионала и исправно крутить 33 фуэте.

После декрета некоторые упражнения, признается телеведущая, ей делать трудновато: поднимать ноги в гранд батмане и качественно садиться в плие. Но она пообещала себе вскоре вернуться в балетную форму. А когда дочь подрастет, Анна Панова надеется, что та разделит ее увлечение, и они будут танцевать вместе.

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