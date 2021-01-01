После декрета: телеведущая Анна Панова вернулась к занятию балетом
Популярная телеведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова недавно возобновила тренировки по балету после декретного перерыва.
Уроки танца, на которые она впервые пошла за компанию с подругой, вспоминает телеведущая, стали для нее настоящим глотком свежего воздуха.
«Это фитнес и искусство одновременно: прекрасно подтягиваются мышцы, а душа поет под классическую музыку», – говорит звезда.
«У меня значительно хуже растяжка и выворот стоп, чем у балерин. Однако когда-то я тоже встала на пуанты. До сцены Оперного мне невероятно далеко, но для меня лично – это большой успех», – отметила Анна Панова.
После декрета некоторые упражнения, признается телеведущая, ей делать трудновато: поднимать ноги в гранд батмане и качественно садиться в плие. Но она пообещала себе вскоре вернуться в балетную форму. А когда дочь подрастет, Анна Панова надеется, что та разделит ее увлечение, и они будут танцевать вместе.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Первое «серебро» на Олимпиаде: пловец Романчук стал вице-чемпионом
- Минус 30 кг: Ребел Уилсон рассказала, в чем причина резкого похудения
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил