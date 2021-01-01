70 амбассадоров и более 800 тыс. грн: первые итоги проекта «Большое маленькое сердце»

Сбор средств на лечение детей с пороками сердца продолжается – заявляет основательница благотворительного фонда «Твоя Опора» Лера Татарчук.

Читай также: Какие фитопрепараты выбирать при насморке, и зачем нам фитониринг

Благотворительный фонд «Твоя Опора» и его основательница Лера Татарчук продолжают собирать средства на операции для детей с врожденными пороками сердца, а также на оборудование для Института Амосова. Для этого фонд запустил флагманский проект «Большое маленькое сердце», который имеет целью собрать 36 миллионов грн. Такого рода масштабный проект в истории украинской благотворительности проводится впервые.

Инициаторам и партнерам уже удалось собрать 838 153 грн.

Благотворительные тренировки проекта «Большое маленькое сердце» пресс-служба

«К цели – еще далеко, но уже ближе. Сейчас вместе с Федерацией скандинавской ходьбы мы завершили серию благотворительных тренировок на территории Спортивного пространства НСК «Олимпийский» со звездами и блогерами, но это только первая ласточка. Параллельно сбор средств для нас проводят сеть лабораторий Синэво и Альфа-Банк в рамках собственных акций. Также официальным партнером проекта стала сеть супермаркетов NOVUS, вскоре каждый клиент сети сможет стать частью великого дела. Но помочь можно прямо сейчас, отправив благотворительную смс стоимость 20 грн на номер 88000. Спасибо всем благотворителям, всем партнерам, которые приобщаются к нашему мегасбору», - отмечает Лера Татарчук, основательница БФ «Твоя Опора».

В среднем в день в Украине рождается около 10 детей с пороками сердца, примерно 3 из них являются критическими случаями и нуждаются в экстренной помощи. В институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н.М.Амосова поступают до 5 таких детей в день. Среди них не только новорожденные, но и те, кому уже есть месяц или даже год.

Напомним, в рамках проекта «Большое маленькое сердце» была проведена серия благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе для всех желающих. Участие в тренировках приняли 70 украинцев и 9 звезд. Тренировки проводили вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований Татьяна Сироткина и Лера Татарчук как сертифицированный инструктор.

Участники получили базовые навыки по скандинавской ходьбе и стали амбассадорами проекта «Большое маленькое сердце». Все средства, собранные во время тренировки, направленные в фонд «Твоей Опоры».

Благотворительные тренировки проекта «Большое маленькое сердце» пресс-служба

К финальной тренировке присоединились инфлюенсеры Аревик Арзуманова, Наташа Калинина, телеведущая Надежда Матвеева, а также Сергей Бедолага, главный врач национального института сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова.

«Мы ввели программу, которая позволяет рожать в стенах нашего заведения, если ребенку еще до рождения диагностировали ВВС. Более 7 лет мы можем сразу оказать помощь, и увеличить шансы прожить маленьким сердцам большую жизнь. Хочу поблагодарить Леру с «Твоей опоры», команду проекта и всем присутствующих за возможность спасать таких детей», - отметил главный врач института Амосова.

Узнать больше о «Большое маленькое сердце»

«Большое маленькое сердце» - это флагманский проект БФ «Твоя опора» и его основательницы Леры Татарчук. Цель проекта – собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей.

Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, восстановления и ремонт медицинского оборудования.

К большому сбору также присоединились сеть лабораторий Синэво, сеть супермаркетов, торговых центров и магазинов NOVUS и Альфа-Банк. Они поддерживают проект «Большое маленькое сердце» собственными благотворительными акциями.

В частности, партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, Uncle Group, UMH Group. Информационный партнер – Ivona.bigmir.net.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.