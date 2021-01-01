Узнайте, как прошла первая благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе.

Благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе: как это было пресс-служба

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В воскресенье на территории спортивного пространства НСК «Олимпийский» состоялась первая из серии благотворительных тренировок по скандинавской ходьбе, которую инициировала основательница благотворительного фонда «Твоя Опора» Лера Татарчук в рамках проекта под названием «Большое маленькое сердце», чтобы помочь детям с врожденными пороками сердца (ВПС).

Тренировку провела Татьяна Сироткина, вице-президент Украинской Федерации скандинавской ходьбы по спортивному направлению, тренер «Nordic Power», чемпионка международных соревнований, и сама Лера Татарчук, которая также является сертифицированным инструктором по скандинавской ходьбе.

На тренировку пришли 30 неравнодушных украинцев, среди которых – семилетний Глеб. Как видим, не только большие сердца помогают маленьким, но и маленькие маленьким.

Благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе: как это было пресс-служба

Вместе с ними тренировались и известные личности — телеведущая Татьяна Терехова, певица и актриса Диана Глостер, инфлюенсеры Леся Сторчак и Екатерина Мищенко.

Благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе: как это было пресс-служба

Все участники получили заряд положительных эмоций: потренировались, сделали свой добрый вклад в спасение детей с ВПС и получили значки амбассадоров благотворительного проекта «Большое маленькое сердце».

Ограниченное количество участников в 30 человек — не только следствие карантина, но и большого желания основательницы БФ «Твоя Опора» Леры Татарчук уделить внимание каждому, кто поддержал эту инициативу.

Благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе: как это было пресс-служба

Украинцы, которые не успели присоединиться, смогут посетить следующие три тренировки, которые будут проходить каждое воскресенье на территории спортивного пространства НСК “Олимпийский“ – 13 июня, 20 июня и 27 июня.

Регистрация на тренировку.

Это уникальная возможность попробовать себя в скандинавской ходьбе и получить базовые навыки. В Европе — это популярный вид спорта, однако в Украине он почти не практикуется, а зря. Скандинавская ходьба отлично тренирует сердце и задействует более 90% мышц, а также является менее травматичной для коленных суставов, чем бег.

Благотворительная тренировка по скандинавской ходьбе: как это было пресс-служба

«Большое маленькое сердце» — это флагманский проект БФ «Твоя опора» и его основательницы Леры Татарчук. Его цель – собрать 36 миллионов гривен на лечение 360 детей. Сумма включает проведение сложных кардиохирургических операций в Амосова, реабилитацию, дорогие медикаменты, расходные материалы для каждого ребенка, а также раннюю диагностику пороков сердца у плода и новорожденных и, конечно, обновления и ремонт медицинского оборудования.

“В Украине ежегодно рождается от 2900 до 3500 детей с врожденными пороками сердца. Без оказания хирургической помощи умирает 91% детей со сложными врожденными пороками сердца. Выживают 99,9% (!) прооперированных детей с простыми ВПС. Их качество жизни не отличается от других людей. Главное вовремя подать им руку”, — комментирует Лера Татарчук.

К большому сбору присоединились: Синэво, NOVUS и Альфа-Банк. Они поддержат проект «Большое маленькое сердце» собственными благотворительными кампаниями.

Кроме того, партнерами проекта стали: Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов Украины, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Украинская Федерация скандинавской ходьбы, Trembita PR, Pedan Buro, Seventeam, Ragnarock, UncleGroup, UMH Group. Информационный партнер — Ivona.bigmir.net.

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