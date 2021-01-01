Кожна мама – це справжній спортсмен із неймовірною витривалістю, а спортсменам, як відомо, необхідне особливе екіпірування. Із такою філософією Nike створив нову колекцію Nike (M) — одяг для вагітних жінок і тих, що нещодавно стали мамами.

Колекція розроблена мамами для мам. При її створені дизайнери Nike збирали детальну інформацію про фізичну форму, почуття та рухи тридцяти вагітних (або щойно після пологів) професійних спортсменок. Кожен із предметів створений з урахуванням таких нюансів, як зміна форми жіночого тіла та необхідність годувати дитину грудьми. Головними у колекції Nike (M) стало забезпечення комфорту, підтримки та функціональності одягу, зберігаючи при цьому стиль. У виробництві використовуються перероблений поліестер і органічний хлопок.

Nike поєднує материнство зі спортом пресс-служба

Nike (M) має на меті не лише показати продукт, а й відповісти на запитання - чи можна успішно поєднувати материнство та спорт? Відповідь однозначна – можна, і на своєму прикладі це доводять зіркові спортсменки – Алекса Морган, Перрі Едвардс, Б’янка Вільямс, Шеллі-Ен Фрейзер-Прайс, Ніа Алі і, звісно, Серена Вільямс.

Колекція Nike (M) в Україні доступна ексклюзивно в магазині Nike (м. Київ, бул. Лесі Українки 24) та онлайн-магазині deltasport.ua

Nike объединяет материнство со спортом

Каждая мама - это настоящий спортсмен с невероятной выносливостью, а спортсменам, как известно, необходима особая экипировка. С такой философией Nike создал новую коллекцию Nike (M) – одежда для беременных женщин и тех, что недавно стали мамами.

Коллекция разработана мамами для мам. При ее создании дизайнеры Nike собирали подробную информацию о физической форме, чувствах и движениях тридцати беременных (или сразу после родов) профессиональных спортсменок. Каждый из предметов создан с учетом таких нюансов, как изменение формы женского тела и необходимость кормить ребенка грудью. Главными в коллекции Nike (M) стало обеспечение комфорта, поддержки и функциональности одежды, сохраняя при этом стиль. В производстве используются переработанный полиэстер и органический хлопок.

Nike (M) имеет целью не только показать продукт, но и ответить на вопрос - можно ли успешно сочетать материнство и спорт? Ответ однозначен - можно, и на своем примере это доказывают звездные спортсменки - Алекса Морган, Перри Эдвардс, Бьянка Уильямс, Шелли-Эн Фрейзер-Прайс, Ниа Али и, конечно, Серена Уильямс.

Коллекция Nike (M) в Украине доступна эксклюзивно в магазине Nike (г. Киев, бул. Леси Украинки 24) и онлайн-магазине deltasport.ua.

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