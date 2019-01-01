Анна Ризатдинова подсказала, можно ли заниматься спортом с макияжем
Известная украинская спортсменка Анна Ризатдинова, которая в 2019 году стала финалисткой популярного проекта «Танці з зірками», поделилась с девушками полезными советами.
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Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость обнародовала пост на тему «Совместимы ли спорт и макияж». Анна отметила, что тренироваться с косметикой на лице не рекомендуется, иначе может ухудшиться состояние кожи.
«Во время тренировки усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы. И если вы будете заниматься с макияжем, то на следующей день всё лицо будет в высыпаниях», - объяснила гимнастка.
Ризатдинова добавила, что обладательницам комбинированной и жирной кожи лица обязательно нужно смывать всю косметику перед походом в спортзал.
«Лучше предварительно смыть всю косметику, потому что кожа должна дышать. Особенно это касается жирной и комбинированной кожи, которые склонны к воспалениям. Если у вас нормальный тип кожи, то допускается тренировка с макияжем. Но после неё нужно очень тщательно умыться. Конечно, бывают ситуации, когда макияж необходим. Например, во время съёмки. Тогда лучше использовать минеральную пудру», - написала звезда.
Кроме того, в новой публикации бронзовая призерка Олимпиады поделилась простыми правилами ухода за кожей до тренировки и после нее.
Правила ухода за кожей от Анны Ризатдиновой
- ДО ТРЕНИРОВКИ
Очистите кожу. Подойдут пенки, гели, молочко. Ими следует пользоваться именно до тренировки, потому что во время занятия активируется потоотделение, и сальные железы закупориваются. Это вызывает раздражение кожи.
Скрабами до тренировки лучше не пользоваться. Во время пилинга кожа немного повреждается и может плохо отреагировать на потоотделение во время усиленных занятий.
- ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
Обязательно нужно умыться, чтобы очистить кожу от избытков пота. Советую также нанести увлажняющий крем. Если кожа сухая, то можно сделать увлажняющую маску.
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