Гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как ухаживать за кожей до и после тренировки.

Анна Ризатдинова подсказала, можно ли заниматься спортом с макияжем instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская спортсменка Анна Ризатдинова, которая в 2019 году стала финалисткой популярного проекта «Танці з зірками», поделилась с девушками полезными советами.

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Так, на своей странице в Инстаграм 27-летняя знаменитость обнародовала пост на тему «Совместимы ли спорт и макияж». Анна отметила, что тренироваться с косметикой на лице не рекомендуется, иначе может ухудшиться состояние кожи.

«Во время тренировки усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы. И если вы будете заниматься с макияжем, то на следующей день всё лицо будет в высыпаниях», - объяснила гимнастка.

Ризатдинова добавила, что обладательницам комбинированной и жирной кожи лица обязательно нужно смывать всю косметику перед походом в спортзал.

«Лучше предварительно смыть всю косметику, потому что кожа должна дышать. Особенно это касается жирной и комбинированной кожи, которые склонны к воспалениям. Если у вас нормальный тип кожи, то допускается тренировка с макияжем. Но после неё нужно очень тщательно умыться. Конечно, бывают ситуации, когда макияж необходим. Например, во время съёмки. Тогда лучше использовать минеральную пудру», - написала звезда.

Кроме того, в новой публикации бронзовая призерка Олимпиады поделилась простыми правилами ухода за кожей до тренировки и после нее.

Правила ухода за кожей от Анны Ризатдиновой

ДО ТРЕНИРОВКИ

Очистите кожу. Подойдут пенки, гели, молочко. Ими следует пользоваться именно до тренировки, потому что во время занятия активируется потоотделение, и сальные железы закупориваются. Это вызывает раздражение кожи.

Скрабами до тренировки лучше не пользоваться. Во время пилинга кожа немного повреждается и может плохо отреагировать на потоотделение во время усиленных занятий.

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Обязательно нужно умыться, чтобы очистить кожу от избытков пота. Советую также нанести увлажняющий крем. Если кожа сухая, то можно сделать увлажняющую маску.

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