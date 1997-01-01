Минус 40 кг: Алек Болдуин раскрыл секрет похудения

Американский актер Алек Болдуин рассказал, как ему удалось избавиться от лишнего веса.

Алек Болдуин gettyimages.com

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63-летний популярный актер Алек Болдуин долгое время не мог привести себя в форму. Его молодая супруга Хилария Болдуин, которая, несмотря на рождение шестерых детей, осталась в прекрасной форме, не раз пыталась приучить мужа правильно питаться. Многочисленные попытки не привели к успеху, поскольку артист все время срывался.

Однако встреча с комедийным актером Питом Дэвидсоном помогла Алеку избавиться от лишнего веса. В недавнем интервью Дэвидсон рассказал, что однажды столкнулся с Болдуином на съемках телешоу, и тот попросил его:

«Раскрой свой секрет, как тебе удается поддерживать себя в такой отличной форме? Посоветуй, как и мне этого добиться!»

27-летний Пит Дэвидсон признался, что ему стало очень неловко, поскольку он ничего не делает для того, чтобы выглядеть хорошо.

«Но я же не мог сказать ему, что у меня просто пока такой обмен веществ, потому что мне пока еще далеко до 50-летия. Это выглядело бы невежливо. И тогда я заявил, что делаю каждый день по 100 приседаний и 100 отжиманий».

Продолжение у этой истории получилось весьма неожиданным, поскольку при случайной встрече с Болдуином, Пит заметил, что его коллега заметно постройнел.

«Я не забываю, что ты мне сказал. Каждый день по 100!», - заявил Алек. И отметил, что благодаря этому способу уже избавился от 40 лишних кг.

Алек Болдуин со своей женой gettyimages.com

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