Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как заниматься спортом дома: эффективные тренировки от звезд

Комментариев: 0
Пандемия COVID-19 заставляет приспосабливаться к новым условиям, где домашняя еда заменяет поход в ресторан, а телевизор – просмотр премьеры в кинотеатре.

Вера Брежнева и Настя Каменских
Вера Брежнева и Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Читай также: Два упражнения, которые сделают ваши ноги стройными за неделю

Карантин мешает похудеть к лету только тем, кто ленится заниматься спортом. Предлагаем подборку эффективных тренировок от звезд шоу-бизнеса, которые поддерживают стройную форму в домашних условиях.

Эшли Грэм

Плюс-сайз модель Эшли Грэм занимается спортом в домашних условиях, и делится действенными упражнениями на своей странице в Инстаграм. Для своих фанатов знаменитость записала видеоурок по йоге, для которого понадобятся лишь коврик и опорные блоки, которые легко можно заменить книгами.

Карли Клосс

Американская супермодель Карли Клосс провела десятиминутную онлайн-тренировку по воркауту вместе со своим тренером. Для повторения упражнений понадобится коврик и широкая эластичная лента.

Вера Брежнева

На своем YouTube-канале Вера Брежнева делится тренировками для укрепления ягодичных мышц и мышц пресса. Для занятий понадобится только коврик.

Настя Каменских

На странице личного блога Настя Каменских проводит комплексные тренировки в онлайн-формате. Также артистка делится рецептами полезных блюд и мотивирует своих фанатов вести здоровый и активный образ жизни.

Хэйли и Джастин Бибер

Семейство Хэйли и Джастин Бибер тренировки заменяют парными танцами, которые снимают для платформы TikTok.

Николь Шерзингер

41-летняя певица Николь Шерзингер продемонстрировала вариант парной тренировки, после которой кубики пресса появятся в скором времени. Артистка советует делать следующие упражнения:  «велосипед», «книжку», подъем корпуса, планку и прыжки через партнера, стоящего в ней, а также скручивания в планке.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Эшли Грэм, Карли Клосс, Вера Брежнева, Настя Каменских, Джастин Бибер, Николь Шерзингер, спорт, упражнение в домашних условиях
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь