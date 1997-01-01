Как заниматься спортом дома: эффективные тренировки от звезд
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Карантин мешает похудеть к лету только тем, кто ленится заниматься спортом. Предлагаем подборку эффективных тренировок от звезд шоу-бизнеса, которые поддерживают стройную форму в домашних условиях.
Эшли Грэм
Плюс-сайз модель Эшли Грэм занимается спортом в домашних условиях, и делится действенными упражнениями на своей странице в Инстаграм. Для своих фанатов знаменитость записала видеоурок по йоге, для которого понадобятся лишь коврик и опорные блоки, которые легко можно заменить книгами.
Карли Клосс
Американская супермодель Карли Клосс провела десятиминутную онлайн-тренировку по воркауту вместе со своим тренером. Для повторения упражнений понадобится коврик и широкая эластичная лента.
Вера Брежнева
На своем YouTube-канале Вера Брежнева делится тренировками для укрепления ягодичных мышц и мышц пресса. Для занятий понадобится только коврик.
Настя Каменских
На странице личного блога Настя Каменских проводит комплексные тренировки в онлайн-формате. Также артистка делится рецептами полезных блюд и мотивирует своих фанатов вести здоровый и активный образ жизни.
Хэйли и Джастин Бибер
Семейство Хэйли и Джастин Бибер тренировки заменяют парными танцами, которые снимают для платформы TikTok.
Николь Шерзингер
41-летняя певица Николь Шерзингер продемонстрировала вариант парной тренировки, после которой кубики пресса появятся в скором времени. Артистка советует делать следующие упражнения: «велосипед», «книжку», подъем корпуса, планку и прыжки через партнера, стоящего в ней, а также скручивания в планке.
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