5 простых правил для тех, кто хочет начать бегать от Аниты Луценко
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Профессиональный тренер Анита Луценко дала несколько рекомендаций, как начать бегать, если недостаточно мотивации. По словам знаменитости, имеет значение множество деталей: от покупки новых кроссовок до регулярности пробежек.
- Обновки всегда мотивируют. Купи беговые кроссовки в специализированном магазине. Не жалей денег на беговую обувь, твое тело и колени скажут тебе «спасибо».
- Начинать бегать нужно очень медленно, чтобы дыхание не сбивалось.
- Шаги должны быть очень короткими, а тело наклонено вперед. Также опустите плечи, согните руки и направьте свой взгляд вперед.
- Начните бегать по 20 минут в день 3 раза в неделю.
- Увеличивайте время бега постепенно: каждую неделю на 2-3 минуты. Таким образом через 8 недель вы сможете пробежать 40 минут.
Также Анита Луценко запустила масштабный марафон «Бегите с Wowbody», в котором может поучаствовать абсолютно каждый.
«Спортзалы закрыты из-за карантина, но разве это остановит нас на пути к здоровью? Открываем сезон пробежек на свежем воздухе, тем более погода с нами заодно, и объявляем апрель месяцем wow-забега. Поставьте цель и пробегите 100 км за месяц. 25 км в неделю разбивайте на любое комфортное количество подходов, главное — продолжайте», — комментирует забег Анита Луценко.
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