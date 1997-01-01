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5 простых правил для тех, кто хочет начать бегать от Аниты Луценко

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Звездный тренер Анита Луценко призвала своих фолловеров заниматься спортом, несмотря на локдаун.

Анита Луценко
Анита Луценко
instagram.com/anitasporty

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Профессиональный тренер Анита Луценко дала несколько рекомендаций, как начать бегать, если недостаточно мотивации. По словам знаменитости, имеет значение множество деталей: от покупки новых кроссовок до регулярности пробежек.

  1. Обновки всегда мотивируют. Купи беговые кроссовки в специализированном магазине. Не жалей денег на беговую обувь, твое тело и колени скажут тебе «спасибо».
  2. Начинать бегать нужно очень медленно, чтобы дыхание не сбивалось.
  3. Шаги должны быть очень короткими, а тело наклонено вперед. Также опустите плечи, согните руки и направьте свой взгляд вперед.
  4. Начните бегать по 20 минут в день 3 раза в неделю.
  5. Увеличивайте время бега постепенно: каждую неделю на 2-3 минуты. Таким образом через 8 недель вы сможете пробежать 40 минут.

Также Анита Луценко запустила масштабный марафон «Бегите с Wowbody», в котором может поучаствовать абсолютно каждый.

«Спортзалы закрыты из-за карантина, но разве это остановит нас на пути к здоровью? Открываем сезон пробежек на свежем воздухе, тем более погода с нами заодно, и объявляем апрель месяцем wow-забега. Поставьте цель и пробегите 100 км за месяц. 25 км в неделю разбивайте на любое комфортное количество подходов, главное — продолжайте», — комментирует забег Анита Луценко.

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Теги: Анита Луценко, советы, тренировка, спорт, бег
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Источник: ivоna bigmir)net

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