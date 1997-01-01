Как быстро похудеть: простые упражнения от звезд Голливуда

Идеальные формы тела, которые артистки демонстрируют в фильмах, вызывают настоящий восторг не только у мужчин, но и у женщин.

Тайра Бэнкс и Лиза Кудроу gettyimages.com

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Кинодивы раскрыли секрет стройной фигуры, рассказав о действенных упражнениях.

Дженнифер Лопес

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес всю жизнь борется с лишними килограммами в области бедер. Она поддерживает их форму с помощью постоянных упражнений.

Стоя прямо, чуть согните ноги, руки прижмите к груди.

Присядьте, расставив ноги шире плеч.

Перенеся свой вес на правую ногу, нанесите удар воображаемому противнику резким движением левой руки вперед.

Затем то же самое проделайте с левой ногой и правой рукой.

Звезда рекомендует делать три подхода по 12 повторений в каждом.

Дженнифер Лопес gettyimages.com

Холли Берри

Природа наградила американскую актрису полными бедрами и ногами. Холли Берри регулярно выполняет упражнения, которые способствуют похудению нижней части тела.

Сядьте на стул и плотно прижмитесь к его спинке.

Руками крепко ухватите сиденье.

Вытяните прямые ноги вперед и удерживайте их на весу, считая до пяти. Вернитесь в исходное положение.

Проделайте 20 раз.

Холли Берри gettyimages.com

Тайра Бэнкс

Известная супермодель и телеведущая проекта «Модель по-американски» Тайра Бэнкс уделяет много времени своему внешнему виду. Ей приходится пристально следить за параметрами тела, поскольку моделей бывших не бывает. 47-летняя звезда поделилась своим «рецептом» стройности.

Станьте прямо, ноги на ширине плеч, стопы поставьте параллельно друг другу, колени слегка согните, руки вытяните вперед.

Перенесите свой вес на пятки, а затем представьте, что вы садитесь на стул.

Опустите туловище насколько это возможно, чтобы не потерять равновесие, но не приседайте глубоко, колени должны оставаться согнутыми под прямым углом. Спину старайтесь держать прямой.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите 20 раз.

Тайра Бэнкс gettyimages.com

Лиза Кудроу

57-летняя американская актриса Лиза Кудроу несмотря на свой возраст, смогла сохранить девичью фигуру. Сохранить стройность ей помогла растяжка, которую артистка выполняет каждый вечер.

Ложитесь на спину, согнутые в коленях ноги поставьте перпендикулярно полу. Втянув живот, разведите колени в стороны, оставляя пятки сомкнутыми.

Резко соедините колени и снова разведите в сторону.

Выполните три подхода по 10 повторов.

Лиза Кудроу gettyimages.com

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