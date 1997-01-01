Как быстро похудеть: простые упражнения от звезд Голливуда
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Кинодивы раскрыли секрет стройной фигуры, рассказав о действенных упражнениях.
Дженнифер Лопес
51-летняя американская певица Дженнифер Лопес всю жизнь борется с лишними килограммами в области бедер. Она поддерживает их форму с помощью постоянных упражнений.
- Стоя прямо, чуть согните ноги, руки прижмите к груди.
- Присядьте, расставив ноги шире плеч.
- Перенеся свой вес на правую ногу, нанесите удар воображаемому противнику резким движением левой руки вперед.
- Затем то же самое проделайте с левой ногой и правой рукой.
Звезда рекомендует делать три подхода по 12 повторений в каждом.
Холли Берри
Природа наградила американскую актрису полными бедрами и ногами. Холли Берри регулярно выполняет упражнения, которые способствуют похудению нижней части тела.
- Сядьте на стул и плотно прижмитесь к его спинке.
- Руками крепко ухватите сиденье.
- Вытяните прямые ноги вперед и удерживайте их на весу, считая до пяти. Вернитесь в исходное положение.
Проделайте 20 раз.
Тайра Бэнкс
Известная супермодель и телеведущая проекта «Модель по-американски» Тайра Бэнкс уделяет много времени своему внешнему виду. Ей приходится пристально следить за параметрами тела, поскольку моделей бывших не бывает. 47-летняя звезда поделилась своим «рецептом» стройности.
- Станьте прямо, ноги на ширине плеч, стопы поставьте параллельно друг другу, колени слегка согните, руки вытяните вперед.
- Перенесите свой вес на пятки, а затем представьте, что вы садитесь на стул.
- Опустите туловище насколько это возможно, чтобы не потерять равновесие, но не приседайте глубоко, колени должны оставаться согнутыми под прямым углом. Спину старайтесь держать прямой.
- Вернитесь в исходное положение.
Повторите 20 раз.
Лиза Кудроу
57-летняя американская актриса Лиза Кудроу несмотря на свой возраст, смогла сохранить девичью фигуру. Сохранить стройность ей помогла растяжка, которую артистка выполняет каждый вечер.
- Ложитесь на спину, согнутые в коленях ноги поставьте перпендикулярно полу. Втянув живот, разведите колени в стороны, оставляя пятки сомкнутыми.
- Резко соедините колени и снова разведите в сторону.
Выполните три подхода по 10 повторов.
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