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Как быстро похудеть: простые упражнения от звезд Голливуда

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Идеальные формы тела, которые артистки демонстрируют в фильмах, вызывают настоящий восторг не только у мужчин, но и у женщин.

Тайра Бэнкс и Лиза Кудроу
Тайра Бэнкс и Лиза Кудроу
gettyimages.com

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Кинодивы раскрыли секрет стройной фигуры, рассказав о действенных упражнениях.

Дженнифер Лопес

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес всю жизнь борется с лишними килограммами в области бедер. Она поддерживает их форму с помощью постоянных упражнений.

  • Стоя прямо, чуть согните ноги, руки прижмите к груди.
  • Присядьте, расставив ноги шире плеч.
  • Перенеся свой вес на правую ногу, нанесите удар воображаемому противнику резким движением левой руки вперед.
  • Затем то же самое проделайте с левой ногой и правой рукой.

Звезда рекомендует делать три подхода по 12 повторений в каждом.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
gettyimages.com

Холли Берри

Природа наградила американскую актрису полными бедрами и ногами. Холли Берри регулярно выполняет упражнения, которые способствуют похудению нижней части тела.

  • Сядьте на стул и плотно прижмитесь к его спинке.
  • Руками крепко ухватите сиденье.
  • Вытяните прямые ноги вперед и удерживайте их на весу, считая до пяти. Вернитесь в исходное положение.

Проделайте 20 раз.

Холли Берри
Холли Берри
gettyimages.com

Тайра Бэнкс

Известная супермодель и телеведущая проекта «Модель по-американски» Тайра Бэнкс уделяет много времени своему внешнему виду. Ей приходится пристально следить за параметрами тела, поскольку моделей бывших не бывает. 47-летняя звезда поделилась своим «рецептом» стройности.

  • Станьте прямо, ноги на ширине плеч, стопы поставьте параллельно друг другу, колени слегка согните, руки вытяните вперед.
  • Перенесите свой вес на пятки, а затем представьте, что вы садитесь на стул.
  • Опустите туловище насколько это возможно, чтобы не потерять равновесие, но не приседайте глубоко, колени должны оставаться согнутыми под прямым углом. Спину старайтесь держать прямой.
  • Вернитесь в исходное положение.

Повторите 20 раз.

Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс
gettyimages.com

Лиза Кудроу

57-летняя американская актриса Лиза Кудроу несмотря на свой возраст, смогла сохранить девичью фигуру. Сохранить стройность ей помогла растяжка, которую артистка выполняет каждый вечер.

  • Ложитесь на спину, согнутые в коленях ноги поставьте перпендикулярно полу. Втянув живот, разведите колени в стороны, оставляя пятки сомкнутыми.
  • Резко соедините колени и снова разведите в сторону. 

Выполните три подхода по 10 повторов.

Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
gettyimages.com

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Теги: Дженнифер Лопес, Холли Берри, Тайра Бэнкс, Лиза Кудроу, спорт, упражнения, похудение, тренировка
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Источник: ivonа bigmir)net

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