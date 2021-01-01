Есть ли польза от тренировок в холодную погоду
Читай также: Аквааэробика: польза фитнеса на воде, и кому нельзя заниматься
Канадские специалисты из Лаврентийского университета поделились итогами первого исследования, связанного со спортом и похудением в холодную пору года.
Так, в рамках опыта, было изучено влияние низких температур окружающей среды на обмен веществ во время интенсивных физических нагрузок.
Для исследования было приглашено 11 мужчин и женщин средней физической формы с избыточным весом. В ходе тестирования эксперты обнаружили, что окисление липидов, еще этот термин называют «сжигание жира», у них увеличивалось более, чем в 3 раза во время выполнения упражнений в холодную погоду при 0 градусов, по сравнению с термонейтральной средой с температурой около 21 градуса.
Кроме того, канадские ученые выяснили, что несмотря на занятия спортом на холоде, влияют на сжигание жиров. Только вот на следующий день открывается, к сожалению, иная картина. После завтрака уже никакой разницы не отмечалось.
К тому же, представители Лаврентийского университета отметили, что гликемический ответ, это процесс изменение уровня сахара в крови, после приема пищи на следующий день был лучше, если накануне тренировка проходила при более теплой температуре.
В то время как мы наблюдали значительные преимущества во время высокоинтервальных тренировок на холоде, последующие метаболические реакции оказались менее благоприятны. Пока слишком рано делать какие-то серьезные выводы, но эти данные станут важной точкой для изучения влияния температуры окружающей среды на сжигание жира во время интенсивных тренировок, — разъяснили ученые.
Напомним, недавно Ivona делилась экспертным мнением насчет пользы йоги и как девушке подготовиться к катанию на лыжах и сноуборде.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил