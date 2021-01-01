Ivona рассказывает, как альтернативно, и с пользой для здоровья, провести новогодние праздники .

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Новый год – это традиционные пышные застолья. Но, можно же сделать исключение и провести эти праздничные дни кардинально по-другому и спортивно. Особенно сейчас, когда карантин, - и иммунитет требует поддержки, чтобы защитить нас от вирусов.

Итак, предлагаем вам несколько идей досуга на Новый 2021 год.

Катание на лыжах

4 способа провести Новый год спортивно freepik.com

Если у вас нет лыж – ничего страшного, на лыжных базах эти вещи всегда есть в наличии для аренды. Не умеете кататься на лыжах? Инструктор вам поможет в решении этого вопроса. Кстати, недавно Ivona публиковала советы тренера на тему: как девушке подготовиться к катанию на лыжах и сноуборде.

Если вы чувствуете, что лыжи – это не ваше, не грех повеселиться, и кататься с горки с друзьями на санках или ватрушке. Только, не забывайте правильно одеться!

Катание на коньках

4 способа провести Новый год спортивно freepik.com

Катание на коньках - самый традиционный способ провести новогодние праздники! Возможно, вы в детстве любили на зимних каникулах посещать каток? Так почему тогда не возобновить традицию? Сходите на каток всей семьей. Праздничная атмосфера и заряд энергией гарантированы. В столице функционирует несколько катков: адреса локаций.

Бег

4 способа провести Новый год спортивно freepik.com

Не бойтесь бросать себе вызовы! Пока некоторые будут отсыпаться в праздники, вы можете устроить себе утреннюю пробежку на свежем воздухе. Бег зарядит вас энергией и наполнит кислородом каждую клеточку тела. Учтите, что перед забегом, вам следует хорошо размяться.

Снежная битва

4 способа провести Новый год спортивно pinterest.com

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Синоптики, увы, не обещают нам каждый год снежной зимы, но, все-таки снег будет! Если ваши зимние каникулы будут проходить на даче – устройте снежные битвы с вашими друзьями или родственниками. Поделитесь на команды – войска, придумайте незатейливые правила и приз, чтобы было больше азарта! Одевайтесь теплее, обещаем, что ваш соперник пойдет на все, чтобы покрыть вас снегом!

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