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Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле

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И времени такая тренировка много не займет.
Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
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Сколько не пытались полюбить спорт, но так и не удалось найти подходящую тренировку, чтобы заниматься дома? Ivona расскажет об упражнениях, которые можно делать не вставая со стула и при этом худеть.

Популярный американский фитнес-тренер Дениз Остин уже более 30 лет помогает женщинам обретать фигуру мечты. Она разработала жиросжигающую тренировку, которая прорабатывает одну из самых проблемных зон – живот.

  • Упражнение №1

Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
скриншот из видео

Сесть на край стула.
Подтягивать по очереди колени к животу, помогая себе руками.

  • Упражнение №2

Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
скриншот из видео

Облокотиться руками в подлокотники стула.
Одновременно подтягивать к груди колени.

  • Упражнение №3

Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
скриншот из видео

Наклонить бедра в правую сторону и продолжать подтягивать к себе колени.
Повторить упражнение для другой стороны.

  • Упражнение № 4

Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
скриншот из видео

Сесть на стул и немного повертеть туловище влево-вправо. Вытянуть руки по сторонам.
Правой рукой наклониться к левой ноге. Вернуться в исходное положение и повторить левой руки и правой ноги.

  • Упражнение №5

Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
скриншот из видео

Взяться руками за подлокотники. С помощью силы рук оторвать бедра от сидения.

Поднять колени и держать их перед животом. Держаться столько, сколько получится.

Эти упражнения выполняются по круговой схеме 2-3 подхода. Перерыв после каждого упражнения 30 секунд. Тренировку выполнять через день.

Ранее мы писали, как похудеть по типу фигуры.

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Теги: тренировка, пресс
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