Гимнастика для ленивых: упражнения на стуле
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Сколько не пытались полюбить спорт, но так и не удалось найти подходящую тренировку, чтобы заниматься дома? Ivona расскажет об упражнениях, которые можно делать не вставая со стула и при этом худеть.
Популярный американский фитнес-тренер Дениз Остин уже более 30 лет помогает женщинам обретать фигуру мечты. Она разработала жиросжигающую тренировку, которая прорабатывает одну из самых проблемных зон – живот.
- Упражнение №1
Сесть на край стула.
Подтягивать по очереди колени к животу, помогая себе руками.
- Упражнение №2
Облокотиться руками в подлокотники стула.
Одновременно подтягивать к груди колени.
- Упражнение №3
Наклонить бедра в правую сторону и продолжать подтягивать к себе колени.
Повторить упражнение для другой стороны.
- Упражнение № 4
Сесть на стул и немного повертеть туловище влево-вправо. Вытянуть руки по сторонам.
Правой рукой наклониться к левой ноге. Вернуться в исходное положение и повторить левой руки и правой ноги.
- Упражнение №5
Взяться руками за подлокотники. С помощью силы рук оторвать бедра от сидения.
Поднять колени и держать их перед животом. Держаться столько, сколько получится.
Эти упражнения выполняются по круговой схеме 2-3 подхода. Перерыв после каждого упражнения 30 секунд. Тренировку выполнять через день.
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