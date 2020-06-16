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Вакуум: лучшее упражнение для плоского живота от Аллы Костромичевой

Комментариев: 2
Супермодель показала эффективное (хоть и пугающее на вид) упражнение, которое поможет добиться тонкой талии.
Вакуум: лучшее упражнение для плоского живота от Аллы Костромичевой
Вакуум: лучшее упражнение для плоского живота от Аллы Костромичевой
Пресс-служба

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Плоский живот и осиная талия — мечта большинства девушек. Если вы до сих пор не знаете, как добиться желаемых форм, воспользуйтесь проверенным упражнением супермодели и ведущей «Топ-модели по-украински» (Новый канал) Аллы Костромичевой.

— Есть одно очень хорошее действенное упражнение — вакуум живота. Эта техника, с одной стороны, простая, а с другой — не очень, — отметила супермодель. — Поэтому если у вас не получается сделать вакуум самостоятельно, нужно проконсультироваться с профессионалами.

Вакуум живота: техника выполнения

Важно: делать это упражнение нужно только на голодный желудок.

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
Сделайте глубокий вдох и максимальный выдох, выталкивая абсолютно весь воздух из живота.
Начинайте «подклеивать» переднюю стенку живота к позвоночнику.

— Представьте, что вы скалкой проходитесь по животу, приклеивая его к позвоночнику. Выглядит это жутковато, главное, не бойтесь, — отметила ведущая Нового канала.

Задержите дыхание и зафиксируйтесь в этом положении.
Когда не сможете не дышать, выпустите живот и плавно вдохните.
Повторите несколько раз. Новичкам хватит 3-5 повторов.
 

Вакуум живота: польза

— Если вы будете делать все правильно, совсем скоро увидите, как улучшается рельеф, прокачиваются внутренние мышцы, становится уже талия, налаживаются женские вопросы. Если у вас нет серьезных медицинских противопоказаний, то обязательно обратите внимание на это классное и полезное упражнение, — резюмирует Алла.

Ранее мы писали, как спасаться от жары летом. 

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Теги: Алла Костромичева, вакуум
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.06.2020, 18:25
Оценка:  0
гость
Нарушения обмена веществ это не только лишний вес, это также и анорексия.
гость  (аноним)  16.06.2020, 18:22
Оценка:  0
гость
Тонкая талия этой швабры это деформация позвоночника и нарушение обмена веществ. Или просто мышечная дистрофия.
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