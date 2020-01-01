Тренируемся дома: упражнения барре от ведущей Нового канала

Настя Кошман поделилась гимнастикой, которая поможет подтянуть тело и обрести красивый рельеф.

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Чтобы выйти из карантина без лишних килограммов, ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Настя Кошман регулярно занимается тренировками барре.

— По пятницам у меня тренировки барре — смесь пилатеса, йоги и балета. Во время карантина они проходят в режиме онлайн: тренер показывает упражнения в прямом эфире целой группе людей. После этой тренировки чувствуешь мышцы, о существовании которых раньше даже не знал, — рассказала ведущая.

Самыми эффективными упражнениями барре Настя Кошман поделилась в онлайн-проекте Нового канала «Insta-день с ведущими». Для тренировки нужны коврик для йоги и стул. Упражнения стоит делать в три подхода по 16 повторов.

Поставьте стопы параллельно, чуть шире плеч. Отводя таз назад, присядьте до прямого угла в коленях, поясницу держите плоской. Затем перенесите вес тела на левую ногу, а правой сделайте мах назад и глубокий выпад с коленом.

Поместите ладони на стул, стопы должны находиться на ширине бедер. Сделайте шаг левой ногой назад, при этом слегка сгибая оба колена в позицию выпада.

Сядьте на стул. Спину держите ровно, ноги согните в коленях, руки разведите в стороны. Встаньте, удерживая вес тела на ровной левой ноге, а правую слегка согните в колене и тяните вверх. Руки при этом сведите вместе.

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