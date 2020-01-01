Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тренируемся дома: упражнения барре от ведущей Нового канала

Комментариев: 0
Настя Кошман поделилась гимнастикой, которая поможет подтянуть тело и обрести красивый рельеф.
Тренируемся дома: упражнения барре от ведущей Нового канала
Тренируемся дома: упражнения барре от ведущей Нового канала
пресс-служба

Читай также: 14 минут в день ради идеальной попы: эффективные упражнения от участницы СМПУ

Чтобы выйти из карантина без лишних килограммов, ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Настя Кошман регулярно занимается тренировками барре.

— По пятницам у меня тренировки барре — смесь пилатеса, йоги и балета. Во время карантина они проходят в режиме онлайн: тренер показывает упражнения в прямом эфире целой группе людей. После этой тренировки чувствуешь мышцы, о существовании которых раньше даже не знал, — рассказала ведущая.

Самыми эффективными упражнениями барре Настя Кошман поделилась в онлайн-проекте Нового канала «Insta-день с ведущими». Для тренировки нужны коврик для йоги и стул. Упражнения стоит делать в три подхода по 16 повторов.

  • Поставьте стопы параллельно, чуть шире плеч. Отводя таз назад, присядьте до прямого угла в коленях, поясницу держите плоской. Затем перенесите вес тела на левую ногу, а правой сделайте мах назад и глубокий выпад с коленом.
  • Поместите ладони на стул, стопы должны находиться на ширине бедер. Сделайте шаг левой ногой назад, при этом слегка сгибая оба колена в позицию выпада.
  • Сядьте на стул. Спину держите ровно, ноги согните в коленях, руки разведите в стороны. Встаньте, удерживая вес тела на ровной левой ноге, а правую слегка согните в колене и тяните вверх. Руки при этом сведите вместе.


Ранее мы публиковали комплекс упражнений от Аллы Костромичевой. ​

Поделись:
Теги: барре, домашние тренировки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь