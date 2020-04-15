Домашний период: Как подтянуть пресс в условиях карантина
На улице весна в самом разгаре, и логично предположить, что именно в это время нужно начинать активную подготовку к летнему сезону. Вот только мировая пандемия коронавируса решила дерзко вмешаться в наш привычный уклад жизни, установив собственные правила. И пока не станем обнадеживать вас в вопросе скорейшего завершения карантина - все может обернуться абсолютно не так, как мы того ожидаем. Мы понимаем, сколько агрессии и злости скопилось в вас за время “домашнего ареста”, поэтому предлагаем выплеснуть эмоции самым здоровым и полезным способом.
Читай также: Красивая подруга: ТОП-13 самых привлекательных девушек Бонда в истории
Мы мечтаем о том, что лето 2020 встретим не в четырех стенах, а хотя в рабочих поездках, отпускных планах и встречах с подругами и любимым человеком. Конечно, все ваши планы не будут полноценными без стильного лука. Купальник, кроп-топ, брюки с заниженной посадкой - все главные летние атрибуты 2020 требуют от вас идеального пресса. Советуем отложить очередной эклер, встать с дивана и начать работать над своей физической формой. В домашних условиях эффективного результат можно добиться так же быстро, как и в спортзале. Ivona представляет ТОП-6 действенных и проверенных упражнений, которые помогут оформить “стальной” пресс.
- Ножницы
Многим это упражнение может показаться детским, но именно оно является базовым и обязательным. Мышцы, задействованные при выполнении этого задания: гребенчатая мышца, прямые, косые и поперечные мышцы живота, квадрицепсы, которые отвечают за формирование красивой нижней части пресса. Трех подходов по тридцать секунд будет достаточно для того, чтобы прокачать идеальный живот.
- Скручивания
Это стандартное упражнение на пресс. Именно во время выполнения скручиваний включаются в работу прямая мышца брюшного пресса (она отвечает за кубики на животе), большая грудная мышца, наружные и внутренние косые, а также поперечные мышцы брюшного пресса. Для того, чтобы добиться заметного результата необходимо выполнять каждый раз три подхода по 30 раз.
- Скручивания с поднятыми ногами
Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца брюшного пресса, наружная косая мышца, квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). Это упражнение скорее направлено на сжигание жира, а не на проработку рельефа. Три подхода по 10 раз - идеальный рецепт именно для этого задания.
Читай также: Процесс увядания: Типы старения и индивидуальные бьюти-средства
- Водолаз
Это упражнение также направлено на проработку нижнего пресса (абдоминальной части). Мышцы, задействованные при выполнении этого упражнения: подвздошно-поясничная мышца, напрягатель широкой фасции, портняжная мышца, прямая мышца бедра. Выполняйте три подхода по 30 секунд каждый.
- Махи с согнутой ногой
Во время выполнения этого упражнения основная нагрузка направлена на косые мышцы живота, но также работают прямая мышца брюшного пресса, квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). Помните о том, что чем ближе стопы расположены к тазу, тем больше нагрузка. Выполняйте по 30 повторений на каждую ногу.
Читай также: Подготовка к лету: Секреты стойкого макияжа
- Велосипед
Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца живота, наружная косая мышца живота, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, а также мышцы ног и ягодиц (большая ягодичная мышца). Выполните три подхода по 20 раз.
Многие женщины лишь рассуждают и мечтают о том, как наконец перестанут лениться и займутся своей фигурой. Красивый пресс - одно из ключевых условий эффектного тела, поэтому и начать рекомендуем именно с него. Воспользуйтесь периодом карантина - прокачайте свои мышцы и докажите самой себе, что вы можете обладать телом как у Ирины Шейк или даже Даутцен Крус.
Раннее мы писали о том, какие упражнения фейсбилдинга помогут вам избавиться от морщин на лице.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил