Домашний период: Как подтянуть пресс в условиях карантина

Самые эффективные упражнения, которые помогут оставаться в форме.

На улице весна в самом разгаре, и логично предположить, что именно в это время нужно начинать активную подготовку к летнему сезону. Вот только мировая пандемия коронавируса решила дерзко вмешаться в наш привычный уклад жизни, установив собственные правила. И пока не станем обнадеживать вас в вопросе скорейшего завершения карантина - все может обернуться абсолютно не так, как мы того ожидаем. Мы понимаем, сколько агрессии и злости скопилось в вас за время “домашнего ареста”, поэтому предлагаем выплеснуть эмоции самым здоровым и полезным способом.

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Мы мечтаем о том, что лето 2020 встретим не в четырех стенах, а хотя в рабочих поездках, отпускных планах и встречах с подругами и любимым человеком. Конечно, все ваши планы не будут полноценными без стильного лука. Купальник, кроп-топ, брюки с заниженной посадкой - все главные летние атрибуты 2020 требуют от вас идеального пресса. Советуем отложить очередной эклер, встать с дивана и начать работать над своей физической формой. В домашних условиях эффективного результат можно добиться так же быстро, как и в спортзале. Ivona представляет ТОП-6 действенных и проверенных упражнений, которые помогут оформить “стальной” пресс.

Ножницы

Многим это упражнение может показаться детским, но именно оно является базовым и обязательным. Мышцы, задействованные при выполнении этого задания: гребенчатая мышца, прямые, косые и поперечные мышцы живота, квадрицепсы, которые отвечают за формирование красивой нижней части пресса. Трех подходов по тридцать секунд будет достаточно для того, чтобы прокачать идеальный живот.

Скручивания

Это стандартное упражнение на пресс. Именно во время выполнения скручиваний включаются в работу прямая мышца брюшного пресса (она отвечает за кубики на животе), большая грудная мышца, наружные и внутренние косые, а также поперечные мышцы брюшного пресса. Для того, чтобы добиться заметного результата необходимо выполнять каждый раз три подхода по 30 раз.

Скручивания с поднятыми ногами

Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца брюшного пресса, наружная косая мышца, квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). Это упражнение скорее направлено на сжигание жира, а не на проработку рельефа. Три подхода по 10 раз - идеальный рецепт именно для этого задания.

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Водолаз

Это упражнение также направлено на проработку нижнего пресса (абдоминальной части). Мышцы, задействованные при выполнении этого упражнения: подвздошно-поясничная мышца, напрягатель широкой фасции, портняжная мышца, прямая мышца бедра. Выполняйте три подхода по 30 секунд каждый.

Махи с согнутой ногой

Во время выполнения этого упражнения основная нагрузка направлена на косые мышцы живота, но также работают прямая мышца брюшного пресса, квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). Помните о том, что чем ближе стопы расположены к тазу, тем больше нагрузка. Выполняйте по 30 повторений на каждую ногу.

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Велосипед

Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца живота, наружная косая мышца живота, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, а также мышцы ног и ягодиц (большая ягодичная мышца). Выполните три подхода по 20 раз.

Многие женщины лишь рассуждают и мечтают о том, как наконец перестанут лениться и займутся своей фигурой. Красивый пресс - одно из ключевых условий эффектного тела, поэтому и начать рекомендуем именно с него. Воспользуйтесь периодом карантина - прокачайте свои мышцы и докажите самой себе, что вы можете обладать телом как у Ирины Шейк или даже Даутцен Крус.

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