Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Домашний период: Как подтянуть пресс в условиях карантина

Комментариев: 1
Самые эффективные упражнения, которые помогут оставаться в форме.
Эффективные упражнения для пресса
Эффективные упражнения для пресса
pinterest

На улице весна в самом разгаре, и логично предположить, что именно в это время нужно начинать активную подготовку к летнему сезону. Вот только мировая пандемия коронавируса решила дерзко вмешаться в наш привычный уклад жизни, установив собственные правила. И пока не станем обнадеживать вас в вопросе скорейшего завершения карантина - все может обернуться абсолютно не так, как мы того ожидаем. Мы понимаем, сколько агрессии и злости скопилось в вас за время “домашнего ареста”, поэтому предлагаем выплеснуть эмоции самым здоровым и полезным способом.  

Читай также: Красивая подруга: ТОП-13 самых привлекательных девушек Бонда в истории

Мы мечтаем о том, что лето 2020 встретим не в четырех стенах, а хотя в рабочих поездках, отпускных планах и встречах с подругами и любимым человеком. Конечно, все ваши планы не будут полноценными без стильного лука. Купальник, кроп-топ, брюки с заниженной посадкой - все главные летние атрибуты 2020 требуют от вас идеального пресса. Советуем отложить очередной эклер, встать с дивана и начать работать над своей физической формой. В домашних условиях эффективного результат можно добиться так же быстро, как и в спортзале. Ivona представляет ТОП-6 действенных и проверенных упражнений, которые помогут оформить “стальной” пресс. 

  • Ножницы 

Многим это упражнение может показаться детским, но именно оно является базовым и обязательным. Мышцы, задействованные при выполнении этого задания:  гребенчатая мышца, прямые, косые и поперечные мышцы живота, квадрицепсы, которые отвечают за формирование красивой нижней части пресса. Трех подходов по тридцать секунд будет достаточно для того, чтобы прокачать идеальный живот. 

  • Скручивания 

Это стандартное упражнение на пресс. Именно во время выполнения скручиваний включаются в работу прямая мышца брюшного пресса (она отвечает за кубики на животе), большая грудная мышца, наружные и внутренние косые, а также поперечные мышцы брюшного пресса. Для того, чтобы добиться заметного результата необходимо выполнять каждый раз три подхода по 30 раз. 

  • Скручивания с поднятыми ногами 

Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца брюшного пресса, наружная косая мышца, квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). Это упражнение скорее направлено на сжигание жира, а не на проработку рельефа. Три подхода по 10 раз - идеальный рецепт именно для этого задания. 

Читай также: Процесс увядания: Типы старения и индивидуальные бьюти-средства

  • Водолаз 

Это упражнение также направлено на проработку нижнего пресса (абдоминальной части). Мышцы, задействованные при выполнении этого упражнения: подвздошно-поясничная мышца, напрягатель широкой фасции, портняжная мышца, прямая мышца бедра. Выполняйте три подхода по 30 секунд каждый. 

  • Махи с согнутой ногой 

Во время выполнения этого упражнения основная нагрузка направлена на косые мышцы живота, но также работают прямая мышца брюшного пресса, квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). Помните о том, что чем ближе стопы расположены к тазу, тем больше нагрузка. Выполняйте по 30 повторений на каждую ногу.

 

Читай также: Подготовка к лету: Секреты стойкого макияжа

  • Велосипед 

Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца живота, наружная косая мышца живота, внутренняя косая мышца живота, поперечная мышца живота, а также мышцы ног и ягодиц (большая ягодичная мышца). Выполните три подхода по 20 раз.

 

Многие женщины лишь рассуждают и мечтают о том, как наконец перестанут лениться и займутся своей фигурой. Красивый пресс - одно из ключевых условий эффектного тела, поэтому и начать рекомендуем именно с него. Воспользуйтесь периодом карантина - прокачайте свои мышцы и докажите самой себе, что вы можете обладать телом как у Ирины Шейк или даже Даутцен Крус. 

Раннее мы писали о том, какие упражнения фейсбилдинга помогут вам избавиться от морщин на лице. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: упражнения для пресса, упражнения для похудения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Джо-кер    15.04.2020, 14:44
Оценка:  +1
Джо-кер
Жрать нужно меньше, все подтянется.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь