Выполнение этих упражнений не займет много времени.

Три лучших упражнения для ягодиц от ведущей Нового канала Pinterest

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Ведущая тревел-реалити Нового канала Ольга Манько период самоизоляции проводит с пользой. Она активно занимается спортом и следит за фигурой. Девушка рассказал о трех любимых упражнениях для красивой попы

Даже сидя дома на карантине не стоит забывать о физических нагрузках. Одно из самых уязвимых мест – пятая точка, мышцы которой нужно всегда поддерживать в тонусе.

– Включите эти три простых упражнения для ягодиц в утреннюю зарядку или дневную тренировку, и всегда оставайтесь в форме! – призывает Оля.

Упражнение № 1

Три лучших упражнения для ягодиц от ведущей Нового канала пресс-служба

Упражнение №2

Лягте на пол. Вытяните руки вдоль тела, прижмите их к полу. Согните ноги в коленях и следите, чтобы пятки и кончики пальцев рук немного соприкасались. Ступни расставьте по ширине бедер. Таз поднимаем вверх таким образом, чтобы корпус образовал прямую линию с бедрами. Опускаем таз, не касаясь пола. Делаем три подхода по 15-20 повторов.

Три лучших упражнения для ягодиц от ведущей Нового канала пресс-служба

Упражнение № 3

Делаем приседания с шагом вбок. Для этого становимся ровно, стопы вместе. Делаем шаг вправо и приседаем, отводя таз назад, и сгибая ноги в коленях до прямого угла. Затем возвращаемся в исходную позицию и повторяем упражнение в другую сторону. Следите за коленями – они не должны «выезжать» за пальчики ног. Только прямой угол!

Три лучших упражнения для ягодиц от ведущей Нового канала пресс-служба

Становимся на четвереньки, опираясь на согнутые в локтях руки. Поднимаем ногу, делая мах назад. Тянем носок вверх. Повторяем махи каждой ногой по 10 раз. Делаем три подхода.

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