Эффективные упражнения для спины

Ivona подготовила подборку тренировок для спины.

Читай также: Сурья намаскар: комплекс утренних упражнений от инструктора по йоге

Спина – это основная структура поддержки вашего тела. Вместе с мышцами и суставами она позволяет нам перемещаться, сидеть, стоять, сгибаться, и переносить свободный вес. Но спина – это хрупкая структура, которую легко повредить, если заранее не позаботиться об ее укреплении. Зная основы поддержания здоровья спины можно навсегда забыть о болях и неправильной осанке.

Какие упражнения для спины рекомендуется выполнять:

Лягте на пол вниз лицом и не сгибая вытяните руки и ноги, а также оторвите голову от поверхности. Постарайтесь поднять их как можно выше, образуя дугу. Продержитесь в таком положении 3-5 секунд. Повторите 5-10 раз.⠀

Лягте на живот, облокотитесь на локти, а ноги выпрямите и вытяните носки. Начните медленно прогибаться, отрывая руки от пола и разводите их в стороны. Повторите упражнение 5-10 раз, не допуская боли в пояснице.⠀

Сядьте на пол с прямым ногами, руками обхватите ступни. Начните наклоняться, пытаясь дотронуться грудью до ног. Зафиксируйте тело в таком положении на 3-5 секунд. Повторяйте 5-10 раз.⠀

Лягте на пол, поднимите колени вверх и обхватите руками. Тяните их к себе и тянитесь к ним головой, зафиксируйте тело в таком положении на 15-20 сек. Повторите 5-10 раз.⠀

Лягте на пол, положите руки вдоль туловища. Согните ноги в коленях и поднимите таз вверх опираясь на стопы. Руки и шея при это неподвижны. Медленно опуститесь вниз и снова вверх. Повторить 15-20 раз. ⠀

Онлайн-тренировки для спины:



Упражнения, где понадобятся гантели:

Для выполнения этой тренировки понадобятся гантели, если их нет, то можно заменить бутылками с водой или песком. Комплекс направлен на то, чтобы проработать спину и руки. Выполнение тренировки займет 25 минут.

Упражнения от Аниты Луценко:

Комплекс упражнений от главного фитнес-тренера страны Аниты Луценкой. Эту тренировку рекомендуется выполнять тем у кого есть сколиоз. На выполнение упражнений уйдет 20 минут.

Упражнения от сутулости:



Сидячий образ жизни сказывается на здоровье спины и осанке. Этот комплекс упражнений поможет решить эту проблему.

Ранее мы писали, что делать, если болит шея и спина.