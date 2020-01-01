Узнайте, как защитить спину при сидячей работе.

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Карантин внес коррективы в нашу жизнь. Отсутствие физической активности сказывается на здоровье и все чаще боли в спине и шее.

Доказано, что во время сидячей работы увеличивается нагрузка на позвоночник в два раза.

Какие проблемы возникают при сидячей работе:

сжигается меньше жира, растёт риск болезней сердца, диабета, ожирения, мигрени, отёков

спина согнута, голова выдвинута вперед - нарушено кровообращение мозга; в итоге: проблемы с памятью, головные боли, усталость, риск инсульта

развиваются грыжи позвоночника, сколиоз, остеохондроз, варикоз, тромбоз

лимфатический застой снижает иммунитет, увеличивается риск онкологии

Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина Pinterest.com

⠀Первое, на что обратите внимание – это ноги

Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, как избежать болей и заболеваний в спине и шее:

Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу, когда сидите. Это приводит к искривлению позвоночника и нарушению осанки.⠀

Сидите на седалищных буграх

Часто можно видеть, как люди лежат на стульях или на столе. Это неправильно. Ваша точка опоры — это ягодицы, а точней - седалищные бугры таза. На них и нужно распределять вес тела. Если вы сидите правильно, то спинка стула вам не понадобится.

Вставайте и садитесь правильно

Удивительно, как много людей неправильно встают и садятся. Люди падают на стул, а встают с напряжением спины и шеи. Важно научиться вставать со стула без использования рук и спины. Это очень просто: подберите ноги, разверните их и вставайте с помощью ног, а не спины. Легко проверить правильность вставания — для этого одну руку положите на поясницу, а вторую на шею: при правильной посадке и вставании ни поясница, ни шея не должны напрягаться.



Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина pinterest

Не задирайте голову и не опускайте вниз

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Если вы опустили голову на угол 15 градусов - нагрузка составляет около 12 килограммов, а 60 градусов — это 27 кг! И эта нагрузка падает на весь позвоночник!

Какие упражнения необходимо выполнять:

Наклоны головы влево и вправо – по 10 раз в каждую сторону⠀⠀

Вращайте головой поочередно вправо и влево⠀⠀

Наклоните голову вбок, слегка надавите на нее рукой в сторону наклона почувствуйте, как растягиваются мышцы шеи. Задержитесь в таком положении на 5 секунд и повторите для другой стороны⠀⠀

Повесьте на шею шарф или полотенце, возьмитесь за его концы руками. Откиньте шею назад, а шарф потяните вперед, направляя голову вниз, а затем вверх⠀⠀

Встаньте из-за стола и выполните наклоны корпуса влево, вправо, вперед и назад.⠀

Да, эти упражнения известны нам всем еще с детства, но чтобы был результат, выполнять их нужно регулярно

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