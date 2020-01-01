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Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина

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Узнайте, как защитить спину при сидячей работе.
Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина
Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина
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Карантин внес коррективы в нашу жизнь. Отсутствие физической активности сказывается на здоровье и все чаще боли в спине и шее. 

 Доказано, что во время сидячей работы увеличивается нагрузка на позвоночник в два раза.

Какие проблемы возникают при сидячей работе:

  • сжигается меньше жира, растёт риск болезней сердца, диабета, ожирения, мигрени, отёков
  • спина согнута, голова выдвинута вперед - нарушено кровообращение мозга; в итоге: проблемы с памятью, головные боли, усталость, риск инсульта
  • развиваются грыжи позвоночника, сколиоз, остеохондроз, варикоз, тромбоз
  • лимфатический застой снижает иммунитет, увеличивается  риск онкологии

Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина
Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина
Pinterest.com

Как правильно сидеть за компьютером:

Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал,  как избежать болей и заболеваний в спине и шее:

  • Первое, на что обратите внимание – это ноги

Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу, когда сидите. Это приводит к искривлению позвоночника и нарушению осанки.⠀

  •  Сидите на седалищных буграх

Часто можно видеть, как люди лежат на стульях или на столе. Это неправильно. Ваша точка опоры — это ягодицы, а точней - седалищные бугры таза. На них и нужно распределять вес тела. Если вы сидите правильно, то спинка стула вам не понадобится.

  • Вставайте и садитесь правильно

Удивительно, как много людей неправильно встают и садятся. Люди падают на стул, а встают с напряжением спины и шеи. Важно научиться вставать со стула без использования рук и спины.  Это очень просто: подберите ноги, разверните их и вставайте с помощью ног, а не спины. Легко проверить правильность вставания — для этого одну руку положите на поясницу, а вторую на шею: при правильной посадке и вставании ни поясница, ни шея не должны напрягаться.

Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина
Сидячая работа: что делать, если болит шея и спина
pinterest

  • Не задирайте голову и не опускайте вниз

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Если вы опустили голову на угол 15 градусов - нагрузка составляет около 12 килограммов, а 60 градусов — это 27 кг! И эта нагрузка падает на весь позвоночник!

Какие упражнения необходимо выполнять:

  • Наклоны головы влево и вправо – по 10 раз в каждую сторону⠀⠀
  • Вращайте головой поочередно вправо и влево⠀⠀
  •  Наклоните голову вбок, слегка надавите на нее рукой в сторону наклона почувствуйте, как растягиваются мышцы шеи. Задержитесь в таком положении на 5 секунд и повторите для другой стороны⠀⠀
  •  Повесьте на шею шарф или полотенце, возьмитесь за его концы руками. Откиньте шею назад, а шарф потяните вперед, направляя голову вниз, а затем вверх⠀⠀
  •  Встаньте из-за стола и выполните наклоны корпуса влево, вправо, вперед и назад.⠀

Да, эти упражнения известны нам всем еще с детства, но чтобы был результат, выполнять их нужно регулярно

Ранее мы писали, какие привычки вредят иммунитету. 

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Теги: сидячая работа, карантин
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