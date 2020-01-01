Кросівки для інтенсивного тренінгу Nike Air Zoom SuperRep

Nike Air Zoom SuperRep – кросівки створені з метою надати однаковий рівень досвіду як для професійних спортсменів, так і для ентузіастів, які щодня працюють над собою.

Це інноваційне взуття, створене спеціально для активних вправ, таких як високоінтенсивний інтервальний тренінг (ВІІТ).

Заняття фітнесом набирають популярність у всьому світі. Тренінг – окремий вид спорту, і Nike SuperRep розроблені з огляду на потреби саме при таких тренуваннях, – говорить Джеймі Джеффріс, віце-президент і генеральний директор підрозділу Nike Training.

При розробці кросівка було витрачено сотні годин на вивчення занять фітнесом. Фахівці з'ясували, що спортсмени носили або взуття з амортизацією, або з хорошою підтримкою, але не було таких моделей, які забезпечували б одночасно амортизацію і підтримку, що є необхідним для тренувань з високою інтенсивністю.

Використання вставки Zoom Air в передній частині стопи забезпечує захист від ударів і амортизацію. Додаткова внутрішня вставка, яка йде від п'яти до передньої частини стопи, допомагає виконувати більшість вертикальних рухів. Верх кросівка добре підтримує стопу при виконанні бічних рухів.

Кросівки Nike Air Zoom SuperRep вже в наявності в магазині Nike (м.Київ, бул. Л. Українки 24) і на сайті.

Ознайомитися з найактуальнішими напрямами в світі тренінгу можна буде на міжнародній фітнес конвенції Nike Training Club, яка пройде в Києві 21-22 березня. Більше подробиць і реєстрація на сайті.