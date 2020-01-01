Фітнес конвенція Nike пройде 21-22 березня в Києві

В Києві відбудеться міжнародна конвенція Nike Training Club.

Міжнародна конвенція Nike Training Club — вже давно стала найбільшою і очікуваною подією в українському фітнесі.

21-22 березня в Києві знову зберуться самі топові і затребувані презентери світу і України. 22 іноземних фахівця з 16 країн світу, 100 майстер-класів і семінарів із найрізноманітніших напрямів: функціональний тренінг, степ, аеробіка, йога, пілатес, кросфіт, духовний розвиток, вагітність, харчування та реабілітація.

пресс-служба

Herbalife Nutrition - світовий лідер в області продуктів збалансованого харчування, традиційно виступає генеральним партнером конвенції. Спільно з Nike компанія вже більше 10 років популяризує здоровий і активний спосіб життя поряд з принципами правильного харчування.

пресс-служба

Моршинська Спорт - водний партнер конвенції. Завдяки ідеально збалансованому мінеральному складу природна вода Моршинська Спорт на 100% сприймається організмом і насичує його вологою. Моршинська Спорт - перше правило тренувань.

пресс-служба

Місце проведення: м.Київ, Клуб здорових задоволень «5 елемент». Попередня реєстрація обов'язкова. Подробиці заходу і реєстрація тут.

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