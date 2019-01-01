Как убрать живот после 40 лет
С возрастом похудеть сложнее. Часто даже у тех, кто не страдал от лишнего веса замечают изменения в своей фигуре, которые не радуют.
После 40 лет меняется гормональный фон и это часто становится причиной, почему процесс похудения замедляется.
Особенно сложно избавиться от животика или как многие говорят “спасательного круга“.
Почему живот растет?
Причин почему появляются жировые отложения в области живота может быть несколько::
- Гормональные изменения.
- Некоторые заболевания, которые провоцируют накопления жира в области живота.
- Неправильное питание.
- Сидячий образ жизни.
- Вредные привычки.
Как избавиться от животика после 40 лет:
- Необходимо проконсультироваться с врачом и исключить наличие различных заболеваний
- Очистить организм от шлаков и токсинов
- Пересмотреть рацион
- Регулярные физические нагрузки, если не обнаружено серьезных заболеваний.
Какие упражнения делать:
- Вакуум
Вакуум необходимо делать за 1.5 часа до или после еды. Нужно встать прямо, ноги на ширине плеч, сделать медленный глубоки вдох и выдох. Не вдыхая, втянуть живот. Задержать дыхание примерно на 10 сек., держа живот втянутым. Затем снова сделать вдох, и повторить упражнение не менее 5 раз.
Стоит отметить, что вначале может начать кружиться голова. Поэтому следует постепенно увеличивать количество повторений.
- Скручивание на полу
Необходимо лечь на спину, держа ноги согнутыми в коленях и руки за головой. Осторожно, без рывков оторвать голову и плечи от пола и тянуться вперед так, чтобы почувствовать напряжение прямых мышц живота, и опуститься обратно. Упражнение выполняется 3 подхода по 10 раз.
- Подъем прямых ног
Упражнение выполняется лежа на спине. Поочередно поднимать правую или левую прямую ногу вверх на 90 ° по отношению к корпусу. Плечи и руки от пола не отрывать. Упражнение выполняется 3 подхода по 10 раз.
- Велосипед
Лечь на спину, руки выпрямить свободно вдоль корпуса. Согнуть правую ногу в колене и подтянуть к груди как можно ближе, носок вытянуть, затем ногу выпрямить в исходное положение. То же самое проделать с левой ногой. Выполнять поочередно на каждую ногу не менее 15 раз.
- Массаж для похудения
Кроме правильного питание и физических нагрузок рекомендуется добавить масса. Он не только помогает похудеть, но и улучшает циркуляцию крови, работу внутренних органов и тонизирует кожу.
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