Как убрать живот после 40 лет

Стоит знать, что это длительная работа, которая потребует большого количества сил и терпения.

Как избавиться от животика после 40 лет depositphotos.com

С возрастом похудеть сложнее. Часто даже у тех, кто не страдал от лишнего веса замечают изменения в своей фигуре, которые не радуют.

После 40 лет меняется гормональный фон и это часто становится причиной, почему процесс похудения замедляется.

Особенно сложно избавиться от животика или как многие говорят “спасательного круга“.

Почему живот растет?

Причин почему появляются жировые отложения в области живота может быть несколько::

Гормональные изменения.

Некоторые заболевания, которые провоцируют накопления жира в области живота.

Неправильное питание.

Сидячий образ жизни.

Вредные привычки.

Как похудеть после 40 лет depositphotos.com

Необходимо проконсультироваться с врачом и исключить наличие различных заболеваний

Очистить организм от шлаков и токсинов

Пересмотреть рацион

Регулярные физические нагрузки, если не обнаружено серьезных заболеваний.

Какие упражнения делать:

Вакуум

Вакуум необходимо делать за 1.5 часа до или после еды. Нужно встать прямо, ноги на ширине плеч, сделать медленный глубоки вдох и выдох. Не вдыхая, втянуть живот. Задержать дыхание примерно на 10 сек., держа живот втянутым. Затем снова сделать вдох, и повторить упражнение не менее 5 раз.

Стоит отметить, что вначале может начать кружиться голова. Поэтому следует постепенно увеличивать количество повторений.

Скручивание на полу

Необходимо лечь на спину, держа ноги согнутыми в коленях и руки за головой. Осторожно, без рывков оторвать голову и плечи от пола и тянуться вперед так, чтобы почувствовать напряжение прямых мышц живота, и опуститься обратно. Упражнение выполняется 3 подхода по 10 раз.



Как похудеть после 40 лет depositphotos.com

Подъем прямых ног

Упражнение выполняется лежа на спине. Поочередно поднимать правую или левую прямую ногу вверх на 90 ° по отношению к корпусу. Плечи и руки от пола не отрывать. Упражнение выполняется 3 подхода по 10 раз.

Велосипед

Лечь на спину, руки выпрямить свободно вдоль корпуса. Согнуть правую ногу в колене и подтянуть к груди как можно ближе, носок вытянуть, затем ногу выпрямить в исходное положение. То же самое проделать с левой ногой. Выполнять поочередно на каждую ногу не менее 15 раз.

Массаж для похудения

Кроме правильного питание и физических нагрузок рекомендуется добавить масса. Он не только помогает похудеть, но и улучшает циркуляцию крови, работу внутренних органов и тонизирует кожу.

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