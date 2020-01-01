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Как подтянуть грудь в домашних условиях

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Узнайте, какие упражнения помогут вернуть упругую грудь.
Как подтянуть грудь в домашних условиях
Как подтянуть грудь в домашних условиях
depositphotos.com

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Иметь подтянутую и упругую грудь мечтает каждая женщина. Чтобы сохранить как можно дольше идеальные формы нужно приложить немало усилий.  Ivona расскажет, почему грудь провисает и какие упражнения помогут  этого избежать.

Причины провисания:

  • С возрастом теряется тонус соединительных тканей и связок. Чем больше размер груди, тем заметнее становится провисание;
  • Неправильное питание и вредные привычки;
  • Сидячий образ жизни приводит к тому, что грудь теряет форму;
  • Резкая  потеря веса;
  • Неправильно подобранное нижнее белье;
  • Искривление позвоночника.

Как подтянуть грудь в домашних условиях
Как подтянуть грудь в домашних условиях
pinterest

Как подтянуть грудь в домашних условиях:

Существует три стадии обвисания груди. При первой степени помогут упражнения, при второй и третьей без хирургического вмешательства не обойтись.

Чтобы определить стадию обвисания, ориентируются на субмаммарную область — складку под грудью и положение соска.

  • 1 стадия — сосок достигает субмаммарной области или опускается на 1 см ниже ее уровня;
  •  2 стадия — опущение соска на уровень 1-3 см;
  •  3 стадия — смещение более чем на 3 см. При наличии данной степени сосково-ареолярная зона направлена вниз;

Как подтянуть грудь в домашних условиях
Как подтянуть грудь в домашних условиях
pinterst

Упражнения, чтобы подтянуть грудь:

  • Отжимания

Принять  упор лежа, расставить руки на ширине плеч. Ноги согнуты в коленях. Начинать с 15 отжиманий 2 подхода, постепенно увеличивать.

  • Разведение гантелей

Выполнять это упражнение  можно стоя либо в положении лежа. Руки с гантелями нужно разводить в стороны до максимума, сводя лопатки до появления небольшого напряжения. Вес гантелей 1-3 кг. Вместо гантелей можно использовать бутылки с водой или песком.

  • Прогибы спины из положения лежа

Принять стойку лежа, как при классическом отжимании, и  сделать прогиб в спине, вытягиваясь вверх. Задержаться в позиции на максимально возможное время. Сделать 5 раз.

Ранее мы публиковали подборку домашних тренировок. 

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Теги: грудь, подтянуть грудь, укрепить грудь, упражнения
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Источник: ivona.bigmir.net

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