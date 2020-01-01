Как подтянуть грудь в домашних условиях
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Иметь подтянутую и упругую грудь мечтает каждая женщина. Чтобы сохранить как можно дольше идеальные формы нужно приложить немало усилий. Ivona расскажет, почему грудь провисает и какие упражнения помогут этого избежать.
Причины провисания:
- С возрастом теряется тонус соединительных тканей и связок. Чем больше размер груди, тем заметнее становится провисание;
- Неправильное питание и вредные привычки;
- Сидячий образ жизни приводит к тому, что грудь теряет форму;
- Резкая потеря веса;
- Неправильно подобранное нижнее белье;
- Искривление позвоночника.
Как подтянуть грудь в домашних условиях:
Существует три стадии обвисания груди. При первой степени помогут упражнения, при второй и третьей без хирургического вмешательства не обойтись.
Чтобы определить стадию обвисания, ориентируются на субмаммарную область — складку под грудью и положение соска.
- 1 стадия — сосок достигает субмаммарной области или опускается на 1 см ниже ее уровня;
- 2 стадия — опущение соска на уровень 1-3 см;
- 3 стадия — смещение более чем на 3 см. При наличии данной степени сосково-ареолярная зона направлена вниз;
Упражнения, чтобы подтянуть грудь:
- Отжимания
Принять упор лежа, расставить руки на ширине плеч. Ноги согнуты в коленях. Начинать с 15 отжиманий 2 подхода, постепенно увеличивать.
- Разведение гантелей
Выполнять это упражнение можно стоя либо в положении лежа. Руки с гантелями нужно разводить в стороны до максимума, сводя лопатки до появления небольшого напряжения. Вес гантелей 1-3 кг. Вместо гантелей можно использовать бутылки с водой или песком.
- Прогибы спины из положения лежа
Принять стойку лежа, как при классическом отжимании, и сделать прогиб в спине, вытягиваясь вверх. Задержаться в позиции на максимально возможное время. Сделать 5 раз.
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