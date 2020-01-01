Учитывая тип телосложения, можно правильно подобрать продукты питания и упражнения для похудения.

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Уже давно всем известно, что если хочешь идеальную фигуру, то необходимо соблюдать правильное питание и регулярно заниматься спортом. Что делать, если вроде бы соблюдаются эти простые правила, но так еще далеко до желанного результата и вес не спешит уходить? Возможно, причина в том, что некоторые продукты и спорт не подходят по типу фигуры? Ivona расскажет, что должно быть в рационе и какие упражнения подойдут для какой фигуры.



Как похудеть по типу фигуры: питание и спорт pinterest

Яблоко

Для обладательниц этой фигуры характерны:

полные плечи и грудь

Слабовыраженная талия

худые ноги и бедра

Выпуклый животик

Тем, у кого такая фигура следует снизить употребление простых углеводов. В рационе должна присутствовать клетчатка. Утро должно начинаться с каши и фруктов. Из продуктов стоит выбирать крупы, нежирное мясо, цитрусовые, рыбы. Из сладостей – мед и сухофрукты. Из напитков стоит отдавать предпочтение фруктовым или травяным чаям.

Физическая нагрузка: кардиотренировки, стретчинг, йога.

Смотрите тренировку для фигуры “яблоко“





Груша

Для обладательниц этой фигуры характерны:

узкие плечи

широкие бедра

талия заметно выражена

Чтобы похудеть в рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы, белки и клетчатка. Под запретом еда с крахмалом и орехи.



Физическая нагрузка: велотренажер,бег.

Смотрите тренировку для фигуры “груша“





Песочные часы

Для обладательниц этой фигуры характерны:

тонка талия

объем груди и бедер одинаковый



Тем, у кого фигура “песочные часы“ очень повезло, им не нужно сильно ограничивать себя в питании и строгих запретов нет, единственное, что присутствие сладостей в рационе нужно уменьшить. Идеальным меню на день будет, если утром углеводы и жиры, в обед – углеводы и белки, а вечером – белки.

Физическая нагрузка: йога, аэробика, силовые.

Смотрите тренировку для фигуры “песочные часы“



Прямоугольник

Для обладательниц этой фигуры характерны:

узкие плечи и бедра

маленькая грудь

выступающие бедра

Стоит отдавать предпочтение раздельному питанию и отказаться от перекусов. Тем, у кого такой тип фигуры не рекомендуется есть после 20:00. В рационе обязательно должен присутствовать белок. Из продуктов лучше всего выбирать фрукты, овощи, нежирное мясо, творог, кефир, рыбу.



Физическая нагрузка: пилатес, аэробика, плавание и танцы.

Смотрите тренировку для фигуры “прямоугольник“



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