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Как похудеть по типу фигуры: питание и спорт

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Учитывая тип телосложения, можно правильно подобрать продукты питания и упражнения для похудения.
Как похудеть по типу фигуры: питание и спорт
Как похудеть по типу фигуры: питание и спорт
depositphotos.com

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Уже давно всем известно, что если хочешь идеальную фигуру, то необходимо соблюдать правильное питание и регулярно заниматься спортом. Что делать, если вроде бы соблюдаются эти простые правила, но так еще далеко до желанного результата и вес не спешит уходить? Возможно, причина в том, что некоторые продукты и спорт не подходят по типу фигуры? Ivona расскажет, что должно быть в рационе и какие упражнения подойдут для какой фигуры.

Как похудеть по типу фигуры: питание и спорт
Как похудеть по типу фигуры: питание и спорт
pinterest

Яблоко

Для обладательниц этой фигуры характерны:

  • полные плечи и грудь
  • Слабовыраженная талия
  • худые ноги и бедра
  • Выпуклый животик

Тем, у кого такая фигура следует снизить употребление простых углеводов. В рационе должна присутствовать клетчатка. Утро должно начинаться с каши и фруктов. Из продуктов стоит выбирать крупы, нежирное мясо, цитрусовые, рыбы. Из сладостей – мед и сухофрукты. Из напитков стоит отдавать предпочтение фруктовым или травяным чаям.

Физическая нагрузка: кардиотренировки, стретчинг, йога.

Смотрите тренировку для фигуры “яблоко“


Груша

Для обладательниц этой фигуры характерны:

  • узкие плечи
  • широкие бедра
  • талия заметно выражена

Чтобы похудеть в рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы, белки и клетчатка. Под запретом еда с крахмалом и орехи.

Физическая нагрузка: велотренажер,бег.

Смотрите тренировку для фигуры “груша“


Песочные часы

Для обладательниц этой фигуры характерны:

  • тонка талия
  • объем груди и бедер одинаковый
     

Тем, у кого фигура “песочные часы“ очень повезло, им не нужно сильно ограничивать себя в питании и строгих запретов нет, единственное, что  присутствие сладостей в рационе нужно уменьшить. Идеальным меню на день будет, если утром углеводы и жиры, в обед – углеводы и белки, а вечером – белки.

Физическая нагрузка: йога, аэробика, силовые.

Смотрите тренировку для фигуры “песочные часы“

Прямоугольник

Для обладательниц этой фигуры характерны:

  • узкие плечи и бедра
  • маленькая грудь
  • выступающие бедра

Стоит отдавать предпочтение раздельному питанию и отказаться от перекусов. Тем, у кого такой тип фигуры не рекомендуется есть после 20:00. В рационе обязательно должен присутствовать белок. Из продуктов лучше всего выбирать фрукты, овощи, нежирное мясо, творог, кефир, рыбу.

Физическая нагрузка: пилатес, аэробика, плавание и танцы.

Смотрите тренировку для фигуры “прямоугольник“

Ранее мы писали, можно ли тренироваться во время месячных. 

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Теги: тип фигуры, правильное питание, физическая нагрузка
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Источник: ivona.bigmir.net

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