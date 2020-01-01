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Чем полезен стретчинг для женского здоровья

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Узнайте, почему кроме силовых упражнений и кардио, важно также развивать гибкость и делать упражнения на растяжку.
Чем полезен стретчинг для женского здоровья
Чем полезен стретчинг для женского здоровья
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Стретчинг- популярное занятие среди многих девушек, но не любимое. Однако, чтобы быть обладательницами гибкого тела, они готовы это терпеть. Ivona расскажет, почему такие тренировки полезны для женского здоровья.

Как растяжка влияет на женский организм?

  • Эластичность мышц и здоровье суставов

После 30 лет мышцы уже не такие гибкие. Регулярные занятия растяжкой помогут суставам и мышцам оставаться молодыми, как можно дольше.

Чем полезен стретчинг для женского здоровья
Чем полезен стретчинг для женского здоровья
depositphotos.com

  • Красивая осанка

Занятия стретчингом помогают приобрести красивую осанку. Благодаря регулярным тренировкам мышцы становятся крепче. Плюс растяжка помогает раскрепоститься и стать более уверенной в себе.

  • Налаженный менструальный цикл

Занятия спортом помогают легче переносить месячные. Хорошая растяжка улучшает кровообращение и способствует нормализации менструации. Особенно заниматься растяжкой рекомендуется тем, у кого месячные проходят болезненно.

  • Избавление от зажимов и стресса

Благодаря растяжке уходят мышечные зажимы и мышцы расслабляются, что помогает избавиться от накопившегося в организме стресса. Рекомендуется растяжку выполнять вечером.

Чем полезен стретчинг для женского здоровья
Чем полезен стретчинг для женского здоровья
Pinterest

  • Избавление от целлюлита

Регулярные тренировки помогают подтянуть мышцы и избавиться от целлюлита. Также растяжка ускоряет обмен веществ  и способствует хорошей работе кишечника. Кожа становится лучше, а энергии появляется больше.

  • Легкая беременность и роды

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После беременности женщины, которые занимаются стретчингом , реже имеют проблемы с растяжками на коже. Плюс такие упражнения способствует легким родам, так как во время тренировок задействованы все мышцы тела, а особенно хорошо работает позвоночник. Но тренировки не вредны, только если их выполнять под присмотром опытного тренера и с разрешения врача.

Смотрите видео растяжка для начинающих в домашних условиях:

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Теги: растяжка, растяжка для женского тела, стретчинг, гибкость
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Источник: Ivona.bigmir.net

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