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Идеальный пресс и худые руки: Как правильно делать планку

Комментариев: 4
Узнайте, какое упражнение необходимо делать, чтобы подтянуть тело.
Эффективное упражнение на все группы мышц
Эффективное упражнение на все группы мышц
depositphotos.com

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Во время карантина не нужно забывать о физической нагрузке. Если на домашние тренировки не хватает времени, то стоит регулярно делать одно упражнение, которое способно подтянуть тело. Главное, выполнять его регулярно.

Многие считают, что планка простое упражнение, которое не дает необходимой нагрузки на тело. Это не так. Планка поддерживает все тело в тонусе.

Эффективное упражнение на все группы мышц
Эффективное упражнение на все группы мышц
Pinterest

Это идеальное упражнение, которое можно выполнять в качестве зарядки или добавлять к тренировкам. Еще одним преимуществом является то, что планку можно делать, где угодно и когда угодно.

Это упражнение действует на все мышцы корпуса и помогает подтянуть живот, и похудеть в руках. Если выполнять упражнение регулярно, то очень скоро можно заметить результат.

Эффективное упражнение на все группы мышц
Эффективное упражнение на все группы мышц
depositphotos.com

Как правильно выполнять планку:

  • Свести ступни вместе, локти стоят под плечевыми суставами;
  • Напрячь мышцы пресса и ягодиц;
  • Спину необходимо держать ровно, и не прогибаться в пояснице.

В планке рекомендуется стоять до 5 минут. Чтобы для организма  не было большого стресса, лучше начинать стоять в планке 30 с, а потом постепенно увеличивать время.

Смотрите видео, как правильно выполнять планку:


Ранее мы писали, как похудеть за 4 минуты. 

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Теги: планка, упражнение для мышц корпуса, упражнение на пресс, упражнение для всего тела
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.07.2019, 12:02
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ANDREICH    17.02.2019, 12:03
Оценка:  0
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ну ти
ANDREICH    17.02.2019, 12:04
Оценка:  0
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жирна чому в тебе рука бильша чим моя нога?
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Оценка:  0
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Даааа....
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