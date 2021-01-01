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Какие продукты полезны для мозга ребенка

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Ученые выяснили, что самые полезные для развития умственных способностей детей те продукты, в которых много железа, белка и углеводов.
Какие продукты полезны для мозга ребенка
Какие продукты полезны для мозга ребенка
pinterest.com

Железо

Недостаток железа в организме, который приводит к низкому уровню гемоглобина в крови, отрицательно влияет на усвоение новых знаний. Ведь из-за нехватки важного микроэлемента, они неспособны усваивать новую информацию, решать задачи и делать логические выводы. Помимо этого, у детей с низким уровнем гемоглобина в крови часто наблюдаются депрессивные состояния, выпадение волос и ломкость ногтей.

Так исследования подтверждают, что для роста умственной активности, необходимо обогащать организм ребенка железом постоянно на протяжении долгого периода времени. Но с перерывами в 1-2 месяца.

В исследовании участвовали более 1 500 детей и молодых людей в возрасте от 8 до 24 лет. И выяснилось, что те, у кого гемоглобин был понижен, не могли решать сложные задачки и долго удерживать внимание.

Потому, чтобы восполнить дефицит железа дети должны регулярно употребляя в пищу фрукты и овощи, богатые железом:

  • бобы
  • орехи
  • семена
  • зерна
  • гранаты
  • брюссельская капуста
  • зелень
  • кресс-салат
  • чечевица

Какие продукты полезны для мозга ребенка
Какие продукты полезны для мозга ребенка
pinterest.com
Белок

А вот недостаток белка у детей тоже приводит к замедлению мыслительных процессов, из-за чего ребёнок с трудом может усвоить большое количество материала. Поэтому нужно обязательно включать в рацион:

  • куриную грудку
  • яйца
  • нежирный творог
  • бобовые

Углеводы

При нехватке углеводов снижается общий тонуса детского организма. Добавьте в ежедневное меню ребёнка «медленные» углеводы, например, хлеб грубого помола, грибы, макароны из цельнозерновой пшеницы.

Витамины и минералы

В большом количестве они содержащиеся в овощах, фруктах и ягодах. Вещества, которые входят в состав этих продуктов, повышают интеллектуальные способности. Обязательно включите в рацион:

  • бананы
  • помидоры
  • брокколи
  • шпинат
  • чеснок

Ася Николаенко

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Теги: здоровье, дети, питание, мозг, продукты
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