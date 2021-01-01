Ученые выяснили, что самые полезные для развития умственных способностей детей те продукты, в которых много железа, белка и углеводов.

Железо

Недостаток железа в организме, который приводит к низкому уровню гемоглобина в крови, отрицательно влияет на усвоение новых знаний. Ведь из-за нехватки важного микроэлемента, они неспособны усваивать новую информацию, решать задачи и делать логические выводы. Помимо этого, у детей с низким уровнем гемоглобина в крови часто наблюдаются депрессивные состояния, выпадение волос и ломкость ногтей.

Так исследования подтверждают, что для роста умственной активности, необходимо обогащать организм ребенка железом постоянно на протяжении долгого периода времени. Но с перерывами в 1-2 месяца.

В исследовании участвовали более 1 500 детей и молодых людей в возрасте от 8 до 24 лет. И выяснилось, что те, у кого гемоглобин был понижен, не могли решать сложные задачки и долго удерживать внимание.

Потому, чтобы восполнить дефицит железа дети должны регулярно употребляя в пищу фрукты и овощи, богатые железом:

бобы

орехи

семена

зерна

гранаты

брюссельская капуста

зелень

кресс-салат

чечевица

Какие продукты полезны для мозга ребенка pinterest.com

А вот недостаток белка у детей тоже приводит к замедлению мыслительных процессов, из-за чего ребёнок с трудом может усвоить большое количество материала. Поэтому нужно обязательно включать в рацион:

куриную грудку

яйца

нежирный творог

бобовые

Углеводы

При нехватке углеводов снижается общий тонуса детского организма. Добавьте в ежедневное меню ребёнка «медленные» углеводы, например, хлеб грубого помола, грибы, макароны из цельнозерновой пшеницы.

Витамины и минералы

В большом количестве они содержащиеся в овощах, фруктах и ягодах. Вещества, которые входят в состав этих продуктов, повышают интеллектуальные способности. Обязательно включите в рацион:

бананы

помидоры

брокколи

шпинат

чеснок

Ася Николаенко

Вам будет интересно прочитать на Ivona: