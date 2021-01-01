Какие продукты полезны для мозга ребенка
Железо
Недостаток железа в организме, который приводит к низкому уровню гемоглобина в крови, отрицательно влияет на усвоение новых знаний. Ведь из-за нехватки важного микроэлемента, они неспособны усваивать новую информацию, решать задачи и делать логические выводы. Помимо этого, у детей с низким уровнем гемоглобина в крови часто наблюдаются депрессивные состояния, выпадение волос и ломкость ногтей.
Так исследования подтверждают, что для роста умственной активности, необходимо обогащать организм ребенка железом постоянно на протяжении долгого периода времени. Но с перерывами в 1-2 месяца.
В исследовании участвовали более 1 500 детей и молодых людей в возрасте от 8 до 24 лет. И выяснилось, что те, у кого гемоглобин был понижен, не могли решать сложные задачки и долго удерживать внимание.
Потому, чтобы восполнить дефицит железа дети должны регулярно употребляя в пищу фрукты и овощи, богатые железом:
- бобы
- орехи
- семена
- зерна
- гранаты
- брюссельская капуста
- зелень
- кресс-салат
- чечевица
Белок
А вот недостаток белка у детей тоже приводит к замедлению мыслительных процессов, из-за чего ребёнок с трудом может усвоить большое количество материала. Поэтому нужно обязательно включать в рацион:
- куриную грудку
- яйца
- нежирный творог
- бобовые
Углеводы
При нехватке углеводов снижается общий тонуса детского организма. Добавьте в ежедневное меню ребёнка «медленные» углеводы, например, хлеб грубого помола, грибы, макароны из цельнозерновой пшеницы.
Витамины и минералы
В большом количестве они содержащиеся в овощах, фруктах и ягодах. Вещества, которые входят в состав этих продуктов, повышают интеллектуальные способности. Обязательно включите в рацион:
- бананы
- помидоры
- брокколи
- шпинат
- чеснок
Ася Николаенко
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