Вкусное похудение: черешневая диета - все за и против

Черешневая диета, помимо пользы и большого количества витаминов, позволяет за короткий срок сбросить лишние килограммы.

Черешня богата на витамины А, В1, В2, В3, В5, В6 и В9, С и Е, Н, К и помогает организму очиститься от шлаков и токсинов. Также в ней содержится магний и марганец, кальций и калий, медь, фтор, железо, йод и фосфор.

Регулярное употребление черешни помогает в борьбе с подагрой, анемией и болями в суставах. Еще черешня снижает артериальное давление и стимулирует работу кишечника.

Черешневая диета Pixabay :

язва желудка;

метеоризм;

гастрит с повышенной кислотностью;

сахарный диабет;

беременность и грудное вскармливание.

Черешневая диета: меню

Первый день

Завтрак: 400 г черешни, 200 г отварного нежирного мяса или рыбы, черешневый сок.

Обед: 200 г черешни, кусок зернового хлеба, горсть отварной фасоли, зеленый чай.

Ужин: 200 г черешни, обезжиренный кефир, салат из зелени и огурцов, мясо или рыба на пару, сок или чай.

Черешневая диета Pixabay

Завтрак: нежирный йогурт или творог, 200 г черешни, чай или негазированная вода.

Обед: суп на овощном отваре, 200 г диетического мяса или рыбы, сок или чай.

Ужин: 200 г черешни, 200 г отварной телятины, куриной грудки или рыбы, овощной салат, негазированная вода.

Третий день

Завтрак: молочный коктейль (200 г ягод + 200 г молока).

Обед: отварной рис, запеченные овощи, черешневый фреш.

Ужин: 200 г черешни, отварное куриное филе, овощное ассорти, зеленый чай.

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