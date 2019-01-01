Вкусное похудение: черешневая диета - все за и против
Черешня богата на витамины А, В1, В2, В3, В5, В6 и В9, С и Е, Н, К и помогает организму очиститься от шлаков и токсинов. Также в ней содержится магний и марганец, кальций и калий, медь, фтор, железо, йод и фосфор.
Регулярное употребление черешни помогает в борьбе с подагрой, анемией и болями в суставах. Еще черешня снижает артериальное давление и стимулирует работу кишечника.
- язва желудка;
- метеоризм;
- гастрит с повышенной кислотностью;
- сахарный диабет;
- беременность и грудное вскармливание.
Черешневая диета: меню
Первый день
Завтрак: 400 г черешни, 200 г отварного нежирного мяса или рыбы, черешневый сок.
Обед: 200 г черешни, кусок зернового хлеба, горсть отварной фасоли, зеленый чай.
Ужин: 200 г черешни, обезжиренный кефир, салат из зелени и огурцов, мясо или рыба на пару, сок или чай.
Завтрак: нежирный йогурт или творог, 200 г черешни, чай или негазированная вода.
Обед: суп на овощном отваре, 200 г диетического мяса или рыбы, сок или чай.
Ужин: 200 г черешни, 200 г отварной телятины, куриной грудки или рыбы, овощной салат, негазированная вода.
Третий день
Завтрак: молочный коктейль (200 г ягод + 200 г молока).
Обед: отварной рис, запеченные овощи, черешневый фреш.
Ужин: 200 г черешни, отварное куриное филе, овощное ассорти, зеленый чай.
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