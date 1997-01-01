Наталья Могилевская раскрыла секрет своей диеты

Украинская певица Наталья Могилевская решила подробно рассказать о своем рационе.

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Читай также: ТОП-3 главных правила похудения певицы Натальи Могилевской

Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм рассказала, как питается. Знаменитость уже много раз делилась своими лайфхаками, которые ей помогают избавляться от лишнего веса. В этот раз артистка призналась, почему ее рацион стал более скромным, чем раньше. Наталья опубликовала скриншоты, где специалист прописал ее завтраки, обеды и ужины.

«Многие из вас под прошлым постом о рационе высказались, что моя диета «грустная и скучная». Мое меню 4 года назад, в период Танцев со звездами и сейчас - существенно отличаются. Причин тому несколько:

1. В 2017 году я активно занималась танцами, у меня было 3-4 тренировки в день. Соответственно, количество калорий было намного больше. График питания был пятикратный.

2. Исходя из ряда показателей последнего обследования, появились основания перевести меня на трехкратный график, доктор убрала перекусы. Поменялась и структура рациона».

Могилевская отметила, что рацион питания должен составляться специалистами индивидуально, после прохождения обследований и в зависимости от уровня физической активности и возраста.

Под постом Оля Полякова не сдержалась, и оставила эмоциональный отзыв:

«А жить как?», - намекая на жесткую диету Натальи.

Напомним, что Могилевская планирует сбросить 4 кг до конца месяца, и 10 кг до конца лета.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.